Nico Parker a réagi aux trolls qui reprochaient à The Last of Us d’avoir choisi des acteurs de couleur comme des personnages blancs dans le jeu vidéo.

La star de The Last of Us, Nico Parker, commente les réactions toxiques au casting en tant que Sarah

La première de la série de Le dernier d’entre nous a fait ses débuts avec un succès instantané, attirant une audience si élevée que HBO Max s’était écrasé. La réception critique a également été très forte avec la première de l’émission avec des scores presque parfaits à Rotten Tomatoes. Beaucoup d’éloges ont été donnés au casting avec Pedro Pascal et Nico Parker donnant vie à leurs personnages, Joel Miller et sa fille Ellie, dans un épisode déchirant.





Bien avant la première, cependant, il y avait eu un certain niveau de critiques en ligne de la part de personnes fustigeant le casting diversifié de la série. Dans le jeu vidéo original, Joel et Ellie sont représentés comme blancs, et une minorité vocale s’est opposée à ce changement d’ethnicité pour les personnages fictifs. Ce n’est pas nouveau, car il y a souvent des plaintes sur les réseaux sociaux à chaque fois que les personnages passent par la « maîtrise de la course » avec des adaptations. Pourtant, l’accueil extrêmement positif réservé à Le dernier d’entre nous suggérerait que le casting a été parfait.

S’adressant à Yahoo Entertainment, Parker a également répondu aux plaintes concernant son casting. Pour sa part, elle comprend dans une certaine mesure comment les fans peuvent se méfier de quelque chose qu’ils aiment être réinventé. Cependant, il est clair avec beaucoup de ces trolls que les plaintes vont plus loin que cela, car certains peuvent penser qu’aucun acteur non blanc n’aurait dû être considéré pour ces rôles. C’est là que les plaintes perdent Parker, car elle voit une grande valeur à ajouter plus d’inclusivité au casting. De l’entretien:

« Il y a des gens pour qui le jeu est incroyablement important pour eux. Mais quand il vient d’un endroit où c’est juste un dédain envers tout type d’inclusivité, c’est là que je m’en fiche. Je n’apprécie pas cette opinion et je ne « Je ne suis pas d’accord. J’espère qu’ils pourront regarder au-delà et continuer à profiter de la série. Mais je pense que l’inclusivité est extrêmement importante. Si les jeunes enfants regardent la série et sentent qu’ils sont représentés par leur race, leurs cheveux ou quoi que ce soit, c’est dix fois plus important que tous ceux qui n’aiment pas ça parce qu’ils n’aiment pas voir différentes personnes sur leur écran. »





Pedro Pascal dit que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde

La co-vedette de Parker a également récemment répondu à ces plaintes. Pascal a également dit à Yahoo que vous ne pouvez tout simplement pas plaire à tout le monde, et dans cet esprit, il ne prête pas trop d’attention à ce genre de commentaires. Il a également souligné que le jeu vidéo original lui-même était « très innovant dans son inclusivité », donc même s’il y a des changements apportés aux ethnies de certains personnages, garder une distribution diversifiée est en fait fidèle au matériel source. Comme l’explique Pascal :

« Vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux. Le jeu est très, très innovant dans son caractère inclusif. Donc vraiment, c’est une façon d’honorer le matériel source original, la façon dont Craig [Mazin] et Neil [Druckmann] ont fait le casting et raconté cette histoire. »

Le dernier d’entre nous a été créée le 15 janvier et le premier épisode est disponible en streaming sur HBO Max. De nouveaux épisodes font leurs débuts le dimanche sur HBO et HBO Max.