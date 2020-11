La star de «  The Crown  » Gillian Anderson dit que ce geste de Margaret Thatcher révèle ce qu’elle ressentait vraiment pour la reine Elizabeth

La Couronne a rattrapé la reine Elizabeth II (Olivia Colman) dans les années 80. La saison 4 du drame royal de Netflix présente Gillian Anderson dans le rôle de Premier ministre Margaret Thatcher, qui, selon l’histoire, avait une relation tendue avec la reine. Anderson dit qu’elle a recréé certains des comportements révélateurs de Thatcher.

Gillian Andeson | Netflix

Anderson était un invité sur Air frais le 16 novembre discutant de son rôle sur La Couronne. L’acteur a raconté à l’animateur Terry Gross ses recherches sur Thatcher et les décisions qu’elle avait prises au sujet de sa performance.

« La Couronne » a une histoire de premiers ministres maladroits avant Margaret Thatcher

Saison 1 de La Couronne a commencé tôt dans la vie d’Elizabeth. Alors qu’elle a grandi dans son rôle de reine du Royaume-Uni, les premiers ministres précédents ont eu du mal dans leurs interactions.

CONNEXES: « La Couronne »: Cette 1 chose à propos de Margaret Thatcher exaspère les fans

«Nous voyons au cours des différentes saisons de La Couronne les premiers ministres apprennent à se comporter, comment entrer, comment ne pas tourner le dos à la reine, vous ne parlez pas en premier, vous attendez qu’on leur parle, vous ne posez pas de questions », a déclaré Anderson Brut. «Tout cela est très différent de la façon dont nous vivons tous.»

Gillian Anderson a déclaré que la reine Elizabeth et Margaret Thatcher avaient des points communs

Anderson a dépeint la maladresse avec laquelle Thatcher a abordé les coutumes royales.

« Donc, ce que nous voyons surtout, c’est sa maladresse initiale et essayer de comprendre comment la meilleure façon de s’asseoir est et comment se lire et avoir une idée de ce que sont leurs similitudes », a déclaré Anderson.

Ces similitudes étaient essentielles pour qu’Anderson comprenne la dynamique sur La Couronne.

Stephen Boxer et Gillian Anderson | Des Willie / Netflix

CONNEXES: C’est pourquoi Olivia Colman espère que la reine Elizabeth II ne regarde pas « The Crown »

« Il y a énormément de différences mais il y a aussi des similitudes très marquées », a poursuivi Anderson. «Leur christianisme et leur âge et le fait qu’elles sont mères et leur éthique de travail. C’est donc un jeu de pouvoir très intéressant, parfois copacétique, parfois combatif qui se déroule entre ces deux femmes au cours de la série.

Gillian Anderson dit que la révérence de Margaret Thatcher vous dit tout ce que vous devez savoir

Anderson a expliqué plus en détail comment la maladresse de Thatcher s’est manifestée lorsqu’elle s’est retrouvée face à face avec la famille royale.

«Thatcher a grandi en tant que monarchiste et elle avait presque une vénération mystique pour la monarchie», a expliqué Anderson. «Mais en même temps, elle était anxieuse. Elle était nerveuse et obséquieuse. Il y avait une rigidité dans sa façon de se comporter.

Il existe des archives historiques réelles de la révérence de Margaret Thatcher à la reine. Anderson exécute cette révérence sur La Couronne.

Photo montre: Margaret Thatcher (GILLIAN ANDERSON). Lieu de tournage: Ardverikie Estate, Kinloch Laggan Newtonmore Inverness-shire

CONNEXES: « The Crown »: 2 Gillian Anderson montre à se gaver avant de jouer à Margaret Thatcher

« Vous voyez en quelque sorte tout cela dans la profondeur de sa révérence qui était tristement célèbre très, très, très profonde », a déclaré Anderson. «Donc, d’une part, cela indique le degré de sa révérence et d’autre part, il y a un élément de sorte de sottise maladroite et de ne pas vraiment comprendre quelle est la bonne façon de faire la révérence, presque comme si elle essayait trop fort. Alors c’est intéressant.