La star de ‘That ’70s Show’ se souvient des conseils qu’elle a donnés à Mila sur le premier baiser scénarisé avec Ashton

Lorsque Mila Kunis a eu son premier baiser à l’écran avec Ashton Kutcher, elle s’est tournée vers sa co-vedette de « That ’70s Show » Debra Jo Rupp pour obtenir des conseils, mais Rupp n’avait pas vraiment beaucoup de mots de sagesse pour elle.

Rupp, qui a joué le rôle de Kitty Forman dans la sitcom à succès, s’est arrêtée AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna le 9 janvier pour discuter de son rôle dans la nouvelle renaissance de Netflix « That ’90s Show ». Elle a également rappelé la réaction qu’elle a eue lorsque Kunis lui a demandé des conseils avant sa scène de baiser avec Kutcher dans la série originale.

« Je n’en avais pas pour elle. En gros, j’ai juste dit: « Eh bien, vous savez, il est mignon », a-t-elle déclaré à Hoda Kotb et Jenna Bush Hager. « Et elle dit : ‘Je sais mais…' »

À l’époque, Kunis avait 14 ans et Kutcher 19 ans, et Kunis était naturellement un peu nerveux. Mais Rupp n’était pas sûre de savoir comment traiter la question et a décidé de garder ses conseils courts et doux.

« J’ai dit: » Eh bien, il est mignon. Je veux dire, ça pourrait être pire. Et je l’ai renvoyée », a-t-elle déclaré.

Hoda et Jenna n’ont pas pu s’empêcher de rire à ce stade et Rupp a expliqué, dans son style comique caractéristique, qu’elle n’avait pas vraiment d’instinct maternel à ce moment-là.

« Je ne suis pas une mère, tu sais? Ce n’est pas mon travail », a-t-elle déclaré. « Elle était toute seule. »

« Si vous aviez su qu’ils finiraient ensemble avec deux enfants, vous auriez peut-être eu des conseils plus approfondis », a répondu Jenna en souriant.

« J’étais stupéfait et vraiment, vraiment heureux. Je suis tellement fier d’eux tous », a déclaré Rupp.

Kutcher et Kunis ont commencé à se fréquenter en 2012 et se sont mariés en 2015. Le couple a une fille de 8 ans nommée Wyatt Isabelle et un fils de 6 ans nommé Dimitri.

Le couple reprend ses rôles dans « That ’70s Show » et se marie dans le nouveau renouveau de Netflix, qui fait ses débuts le 19 janvier. Rupp était ravie de retrouver plusieurs de ses anciennes co-stars et a dit qu’elle avait pleuré « pendant environ une semaine ».

« Ils sont un peu adultes, mais ils ont fait ça pour nous aussi. Ce sont des gens très généreux et (j’ai) vraiment eu l’impression que tout le monde revenait à sa place », a-t-elle déclaré.

En octobre, Kunis s’est assise avec Willie Geist de Sunday 45secondes.fr et a discuté de la renaissance, disant qu’elle était intimidée à l’idée de reprendre son rôle.

« Nous allons faire une scène ensemble … y jouer un couple marié … Je n’ai jamais été aussi nerveux de ma vie », a déclaré l’acteur.

Kunis a décrit l’expérience d’être à nouveau sur le plateau emblématique comme « être dans ‘Twilight Zone' ».

« C’est trippant, parce que nous étions dans la même maison, et cela se passe dans le même sous-sol, mais nous sommes vieux et mariés et avons des enfants », a-t-elle déclaré.