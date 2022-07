La star de That 70s Show qui a confirmé son retour dans le spin-off

Netflix

Ce spectacle des années 90 Il sera distribué par Netflix et n’a pour l’instant pas de date de sortie définie. Il a été annoncé que l’un des protagonistes serait de retour.

©IMDBLa série originale avait déjà un spin-off raté.

Créé par Bonnie Turner, Terry Turner et Mark Brazill, Ce spectacle des années 70 diffusé entre 1998 et 2006 et a servi à lancer des personnages comme Topher Grace, Ashton Kutcher, Laura Prepon et Mila Kunis. Tout au long de huit saisons, cette production se déroulant dans les années 70 s’est inspirée de certaines des histoires les plus folles qui aient vécu Mark Brésill et, sur un ton de sitcom, on racontait qu’elle traversait la crise économique nord-américaine et comment elle avait traversé une petite ville fictive appelée Point Place, qui se trouvait dans le Wisconsin.

Bien que les deux derniers versements n’aient pas été les meilleurs, notamment en raison de la perte de Topher Grace en tant que protagoniste (qu’il a préféré explorer dans sa carrière d’acteur de cinéma et a quitté la série) et Ashton Kutcher, qui avait une participation intermittente, ceux qui l’ont vu savent que c’était une sitcom amusante qui a donné de grands moments. Après une tentative ratée de faire un spin-off intitulé Ce spectacle des années 80il a fallu plus de 15 ans pour Netflix a annoncé qu’il donnerait une autre chance à la possibilité de faire une suite.

C’est ainsi que l’arrivée de Ce spectacle des années 90, qui n’a toujours pas de date de sortie mais a dévoilé quelques détails sur son intrigue. L’essentiel passera par l’idée que nous rencontrerons la fille de Eric Forman comme Grace et Donna Pinciotti comme Prepon, qui visitera la maison de ses grands-parents. En ce sens, on savait que Kurtwood Smith et Debra Koh Rupp reviendrait jouer Kitty et Red Formanet cette semaine l’apparition d’un vieux visage familier de Ce spectacle des années 70: Wilmer Valderrama.

L’acteur chargé de jouer Fez Il était l’un des plus aimés des fans grâce à l’innocence qui imprégnait nombre de ses histoires et à la nécessité de trouver un partenaire avec qui il pourrait avoir des relations. Wilmer Valderrama Il a partagé sur ses réseaux une photo du scénario qu’ils lui ont envoyé pour préparer son retour et sans donner trop de détails à ce sujet, il a écrit : « A qui de droit… Maintenant, si seulement je me souvenais de l’accent… ». Sa publication comptait environ 75 000 aime et attisé le feu de ceux qui veulent voir ce qu’il adviendra de ce spin-off produit par Netflix.

+De quelle nationalité était Fès

L’un des grands doutes qui n’a jamais eu de réponse à propos de Ce spectacle des années 70 avait à voir avec la nationalité Fez. L’origine du nom du personnage Wilmer Valderrama fait référence à l’acronyme de « Etudiant en échange étranger » (avec le « S » remplacé par un « Z ») et son pays d’origine n’a jamais été précisé. En dialogue avec Regarde qui j’ai trouvé, Mark Brésill a raconté que la décision de ne jamais préciser d’où il venait Fez cela avait à voir avec la possibilité de pouvoir faire n’importe quel genre de blague sans être accusé d’être raciste par qui que ce soit.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂