La star de Ted Lasso et le co-créateur Brendan Hunt abordent les retombées potentielles : « Tout est possible »

Comme l’a noté The Hollywood Reporter, Ted Lasso La star et co-créateur Brendan Hunt a récemment réfléchi aux questions sans réponse de la saison 3 et à la possibilité d’un spin-off. Sur un fil Reddit Ask Me Anything, Hunt a partagé ses réflexions avec les fans de la série.





Tout en discutant s’il y a une possibilité d’autres histoires se déroulant dans le Ted Lasso univers, l’acteur a dit: « Nous ne savons pas. Nous avons besoin d’une pause et nous en prendrons une tout à l’heure. Rien n’a été exclu, tout est possible, mais cela inclut la possibilité que nous ayons terminé. Nous ne le saurons pas avant nous nous sommes assis avec pendant un moment, décompressé, etc. »

Hunt a également révélé que les créateurs de la série avaient envisagé une relation potentielle entre Ted de Jason Sudeikis et Rebecca de Hannah Waddingham (qui est évoquée dans la troisième saison) « par responsabilité professionnelle… mais jamais avec enthousiasme ».

L’acteur de Coach Beard a noté que bien que Ted et Rebecca soient des âmes sœurs, cela ne signifie pas qu’ils doivent être ensemble de manière romantique.

Hunt a déclaré: « Des années et des années de télévision nous ont appris que lorsqu’il y a un rôle principal masculin et un rôle principal féminin, ils finissent ensemble. Cela peut être un conditionnement difficile à voir au-delà. »

Brendon Hunt a déclaré que cela n’avait aucun sens de faire revenir Ted si rapidement au Royaume-Uni

Apple TV

Dans une réponse différente, le Nous sommes les Millers L’acteur a discuté du mariage de Beard et Jane (joué par Phoebe Walsh) et a noté qu’en termes de scénario, Ted venait de prendre un avion pour les États-Unis, donc cela n’a pas tout à fait fonctionné de le faire retourner au Royaume-Uni pour leur mariage si peu de temps après son départ. Hunt a fait remarquer que Beard et Ted avaient une relation spéciale qui ne les obligerait pas à toujours être physiquement présents dans la vie de l’autre.

Hunt a déclaré: « Personnellement, je pense que Beard a appelé Ted et lui a dit qu’il pouvait s’asseoir celui-ci, et Ted a dit merci parce que la cérémonie était en conflit avec un grand match pour l’équipe de football d’Henry. L’histoire de leur relation IMO [in my opinion] est de longues périodes de se voir et de longues périodes non. Nous sommes entrés dans l’un de ces derniers, mais le premier reviendra à un moment donné. Ils s’aiment. Ils se reverront. »

L’acteur a également abordé des questions sur la relation de Beard avec Jane et le choix de l’entraîneur de l’épouser malgré son comportement « abusif ».

Hunt a écrit : « Comme le dit Ted, leurs bagages vont très bien ensemble (en paraphrasant) ; ils ont l’impression d’être la bonne personne l’un pour l’autre. La principale chose que nous savons sur Beard et Jane : il l’aime tout simplement. Elle rend la vie plus intéressant. Là où il était autrefois accro à la méthamphétamine, il est maintenant, IMO, accro à ses phéromones. Prend-il la bonne décision à long terme ? Je ne sais pas. Fait-il quelque chose qu’il veut faire maintenant ? Certainement. Et il y a de la joie à avoir là-dedans. »

Hunt a déclaré que les créateurs avaient intentionnellement laissé la relation entre Ted et Michelle (jouée par Andrea Anders) ouverte à l’interprétation. Bien que Ted et Michelle se soucient toujours l’un de l’autre, leur objectif principal est d’être un bon parent pour Henry.

Hunt a ajouté: « En ce qui concerne Roy et Keeley, j’ai connu des couples qui semblaient parfaits ensemble, puis j’ai soudainement découvert qu’ils avaient rompu. Les gens qui n’ont pas (au moins commencé) à travailler sur leur merde peuvent parfois constater qu’ils perdent quelque chose qu’ils J’aurais aimé qu’ils aient gardé. »