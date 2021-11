La star de Suicide Squad, Jared Leto, veut la sortie du « Ayer Cut »

Il n’y a peut-être pas de plans officiels pour le moment chez Warner Bros. pour sortir le « Ayer Cut », mais un Escouade Suicide star espère que cela se produira. Célèbre, ou peut-être tristement célèbre, Leto a été brièvement présenté comme le Joker dans l’original Escouade Suicide film réalisé par David Ayer en 2016. Le film a été largement critiqué à sa sortie, et comme Ligue des Justiciers, Ayer insiste sur le fait que sa coupe originale a été radicalement modifiée à la demande du studio.

Avance rapide jusqu’en 2021, et Ligue de justice de Zack Snyder devient un succès retentissant pour HBO Max. Les quatre heures Ligue des Justiciers coupé, qui comprenait de nouvelles séquences mais consistait principalement en du matériel inutilisé du film précédent, a été bien mieux reçu que Ligue des Justiciers était au cinéma. Avec les affirmations d’Ayer selon lesquelles son original Escouade Suicide est supérieure à la version théâtrale, le cinéaste et ses fans ont exhorté Warner Bros. à « sortir l’Ayer Cut ».

Jared Leto a maintenant personnellement pesé sur la prolongation Escouade Suicide coupé, qui comprendrait beaucoup plus de séquences de l’acteur dans le rôle du Joker. Tout en faisant la promotion Maison Gucci, Variety a demandé à Leto s’ils devaient sortir l’Ayer Cut. De son côté, Leto ne voit aucune raison ne pas pour mettre la découpe alternative, suggérant qu’elle est parfaite pour les services de streaming comme HBO Max. Comme le dit l’acteur :

« Absolument, pourquoi pas ? Pourquoi ne le feraient-ils pas ? Pourquoi ne le feraient-ils pas ? Je veux dire, c’est à ça que sert le streaming, n’est-ce pas ? »

En tweetant le clip de la réponse de Leto, David Ayer a ajouté: «Exactement à quoi sert le streaming. Si vous possédez de la PI et que vous avez le mandat de la monétiser auprès de vos actionnaires, c’est exactement ce que vous faites.

Après Ligue de justice de Zack Snyder a été libéré, il a été rapporté que Warner Bros. ne poursuivrait pas l’Ayer Cut de Escouade Suicide, et ils ne travailleraient pas non plus avec Snyder sur des projets supplémentaires. En été, Ayer a rédigé une déclaration publiée en ligne détaillant ses réflexions sur la question. Il a insisté une fois de plus sur le fait que sa coupe était bien différente et bien meilleure que ce que nous avons obtenu.

« J’ai mis ma vie dans Escouade Suicide. J’ai fait quelque chose d’incroyable », a déclaré Ayer. «Ma coupe est un voyage complexe et émotionnel avec des« mauvaises personnes »qui sont merdiques et rejetées (un thème qui résonne dans mon âme). La coupe en studio n’est pas mon film. Relisez cela. Et ma coupe n’est pas la coupe du réalisateur de 10 semaines – c’est un montage à pleine maturité de Lee Smith se tenant sur le travail incroyable de John Gilroy. C’est toute la brillante partition de Steven Price, sans une seule chanson radio en tout. Il a des arcs de caractères traditionnels, des performances étonnantes, une résolution solide du 3e acte. Une poignée de personnes l’ont vu. Si quelqu’un dit qu’il l’a vu, ce n’est pas le cas. »

S’adressant à James Gunn La brigade suicide, Ayer a ajouté : « Je suis tellement fier de James et excité par le succès à venir. Je soutiens WB et je suis ravi que la franchise ait les jambes dont elle a besoin. Je soutiens tout le monde, le casting, l’équipe. Chaque film est un miracle. Et l’œuvre brillante de James sera les miracles des miracles. J’apprécie ta patience. Je ne parlerai plus publiquement de cette affaire. »

Il n’y a eu aucun mouvement du côté du studio pour aller de l’avant avec l’Ayer Cut, mais cela n’a pas empêché les fans de poursuivre leurs efforts pour y arriver. Le temps nous dira si jamais c’est le cas. Cette nouvelle nous vient de Variété.





