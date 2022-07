La star de Stranger Things parle de la mort majeure de la saison 4

Avertissement : Cet article contient des spoilers majeurs pour Stranger Things 4.La conclusion de Choses étranges ‘ La quatrième saison a amené Upside Down à Hawkins, Indiana, et a préparé le terrain pour une finale épique de la série avec la saison cinq. Cependant, de nombreux fans sont encore sous le choc de la mort d’un nouveau venu très apprécié de la série Netflix, Eddie Munson, joué par Joseph Quinn. L’amateur de heavy metal a interprété une version épique de la chanson de Metallica « Marionnettiste » dans le dernier épisode avant de rencontrer la fin horrible qui a failli arriver à Steve plus tôt dans la saison lorsqu’il était attaché par Demobats. Maintenant, Quinn a parlé du moment qui a quitté Choses étranges les fans dévastés.

FILM VIDÉO DU JOUR

Eddie Munson a été présenté dans le premier épisode de Choses étranges‘ quatrième saison en tant que leader du Hellfire Club, un groupe dévoué de joueurs D&D qui comprend également Choses étranges les habitués Mike, Lucas et Dustin. Au cours de la saison, Eddie s’est retrouvé en fuite, étant considéré par les habitants de Hawkins comme étant derrière les meurtres de Vecna. Comme il s’est fait aimer des fans, beaucoup ont prédit qu’il n’irait pas au-delà de la saison, et cela s’est avéré vrai. Parler à Le journaliste hollywoodien, Quinn a expliqué comment la mort d’Eddie est une question de rédemption. Il a dit:

« C’est une histoire de rédemption. Je pense qu’il est complètement hanté par son incapacité à faire quoi que ce soit pour sauver Chrissy et à quel point il était impuissant à ce moment-là. Et évidemment, être blâmé pour ce meurtre est dévastateur et ensuite devoir se cacher… À un moment donné dans l’épisode 8, un interrupteur bascule et il décide qu’il va faire ses preuves. »

Joseph Quinn a mis du temps à faire en sorte que son solo de guitare soit beau

Netflix

Avant sa mort, Eddie est vu debout au sommet de sa caravane en train de distraire les Demobats de Vecna ​​en explosant « Marionnettiste ». Bien que l’acteur ait expliqué qu’il n’avait pas joué le solo de guitare le plus épique de la scène, il a repris la pratique de la guitare dès qu’il a vu le scénario pour s’assurer qu’il était capable de déchiqueter la majeure partie du morceau. Il expliqua:

« J’ai eu beaucoup de chance dans le fait que je joue depuis que je suis jeune. J’ai eu énormément de temps libre, mais quand j’ai lu le scénario, je suis allé acheter la guitare et j’ai commencé à pratiquer de façon maniaque. Le solo Ce n’était pas moi. Je ne suis pas un guitariste de heavy metal, alors nous avons fait venir ce brillant virtuose. Mais le reste, j’ai pu filmer.

À la fin de la saison 4, on pense toujours qu’Eddie est la cause de toutes les failles qui s’ouvrent à Hawkins, et on dit toujours que le Hellfire Club est de mèche avec le diable. Bien qu’il n’y ait pas eu de mot sur la question de savoir si Eddie aura un jour son nom effacé, Quinn a une opinion à ce sujet. Il ajouta:

« C’est un peu injuste que son nom ne soit pas effacé, mais bon, je ne fais pas les règles. »

Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire dans la saison 5, et comme il s’agit de la dernière saison, tous les paris sont ouverts quant à savoir qui vit et qui meurt. En attendant, vous pouvez revoir l’intégralité Choses étranges saga uniquement sur Netflix.