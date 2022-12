La star de Stranger Things, Noah Schnapp, taquine une fin « parfaite »

Noah Schnapp dit que Will joue un rôle très important dans la façon dont Stranger Things se terminera avec sa cinquième et dernière saison.

Il reste une saison de plus Choses étranges, et bien que les quatre premières saisons aient été acclamées, certains fans peuvent craindre que la dernière saison ne soit pas satisfaisante. Peut-être après des émissions comme Jeu des trônes ont rencontré un grand succès pour se terminer par une dernière saison ratée, l’inquiétude est certainement compréhensible. Pour ce que ça vaut, cependant, l’une des stars de longue date de la série pense que Choses étranges 5 clôturera l’histoire d’une manière parfaite.





En 2016, Noé Schnapp a fait ses débuts en tant que Will, l’un des membres d’un noyau d’amis dont l’enlèvement donne le coup d’envoi des événements de la série. Maintenant, il semble que Will jouera également un rôle important dans la fin de la série. Parlant de ce qui va arriver dans une nouvelle interview avec Forbes, Schnapp a fourni une petite allumette pour Choses étranges 5. Il a suggéré que le spectacle « se terminera avec Will », quoi que cela puisse signifier, tout en notant que la façon dont Choses étranges les extrémités sont parfaites. La citation complète se lit comme suit :

« Je peux juste vous dire que je suis très très excité pour ce qui va arriver. Je pense qu’ils ont fait un excellent travail avec le personnage de Will cette saison et ont magnifiquement abordé tout ce dont ils avaient besoin. La façon dont ils ont clôturé la série est tout simplement parfaite – le l’histoire a commencé avec Will, et elle se terminera avec Will.





Stranger Things 5 ​​va conclure l’histoire

Les frères Duffer ont également donné quelques petites taquineries sur Choses étranges 5. Ross Duffer a récemment déclaré lors d’un panel FYC qu’il était « important » de conclure les arcs de l’histoire pour les personnages de longue date de la série, qui incluraient Will Byers, de manière satisfaisante.

« Tout aussi important que le surnaturel, nous avons tellement de personnages maintenant, dont la plupart sont encore en vie. Il est important de conclure ces arcs car beaucoup de ces personnages ont grandi depuis la saison 1. C’est donc un équilibre entre donner leur temps de terminer leurs arcs de personnage et aussi de régler ces détails et de faire nos révélations finales. «

Duffer a également déclaré que le plan était de revenir à la première saison en termes de ton, mais cela ne signifie pas que les choses seront aussi simples qu’elles l’étaient à l’époque. Le co-créateur de l’émission dit également que la nouvelle saison sera plus alignée « à l’échelle » avec Choses étranges 4en espérant que les nouveaux épisodes auront « un peu de tout ».

Les quatre premières saisons de Choses étranges diffusent sur Netflix ; la saison 5 n’a pas encore de date de diffusion.