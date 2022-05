La star de Spider-Man, Kirsten Dunst, célébrée par les fans pour son 40e anniversaire

Kirsten Dunst a célébré son 40e anniversaire le 30 avril et a joué un rôle important dans l’histoire de Sam Raimi Homme araignée trilogie, il y avait beaucoup de fans de Spidey qui voulaient lui souhaiter de nombreux retours heureux. Bien sûr, ici, les rôles au cinéma ont inclus de nombreux autres films tout au long de sa carrière, depuis son premier rôle dans Entretien avec le vampirepar Jumani et L’amener suraux goûts de Soleil éternel de l’esprit impeccable et plus récemment Le pouvoir du chien, qui lui a valu une première nomination aux Oscars.

Depuis que Tobey Maguire est revenu dans son Homme araignée rôle dans le film MCU Spider-Man : Pas de retour à la maison, on s’est demandé si Dunst reviendrait à son rôle de MJ, et alors que le multivers continue de créer de nombreuses surprises Marvel, l’actrice a déjà avoué qu’elle avait l’impression qu’un retour pourrait se produire. Ces représailles étant toujours considérées comme une possibilité, il n’est pas surprenant que de nombreux fans de la franchise de super-héros soient venus célébrer l’anniversaire de la star, mais Dunst compte de nombreux autres adeptes en dehors du genre, comme le montrent les tweets ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

Kirsten Dunst aimerait revenir en tant que vieille fille Mary Jane







Tout en faisant la promotion Le pouvoir du chien L’année dernière, Kirsten Dunst a été interrogée sur le retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield et sur son propre retour possible chez Marvel. Parler à Divertissement hebdomadaire elle a dit : « J’aurais aimé qu’ils me mettent dans un autre. Comme, la vieille Mary Jane – pourquoi pas ? Ce n’est pas la première fois que Dunst suggère qu’elle aimerait jouer à nouveau le rôle, après avoir également dit Variété, « Je le ferais. Pourquoi pas? Ce serait amusant. Je ne dirais jamais non à quelque chose comme ça … Je serais le vieux MJ à ce stade avec des petits bébés Spidey. »

Bien sûr, de nombreuses anciennes stars de Marvel sont apparues récemment grâce à l’introduction du multivers dans le MCU, et cela ressemble à quelque chose qui devrait continuer pendant un petit moment. Cela signifie qu’il n’y a aucune raison pour que Dunst ne puisse pas reprendre son rôle, en particulier avec Sam Raimi et Tobey Maguire exprimant leur intérêt à travailler davantage avec le super-héros le plus vendu de Marvels.

Sam Raimi a parlé plus tôt ce mois-ci de son amour de travailler à la fois avec Maguire et Dunst et comment «tout est possible». Il a dit à Fandango :

« J’ai réalisé après avoir fait Doctor Strange que tout est possible, vraiment tout dans l’univers Marvel, n’importe quelle équipe. J’aime Tobey. J’aime Kirsten Dunst. Je pense que tout est possible. Je n’ai pas vraiment une histoire ou un plan. Je ne sais pas si Marvel serait intéressé par cela en ce moment. Je ne sais pas ce qu’ils en pensent. Je n’ai pas vraiment poursuivi cela. Mais ça sonne bien. Même si c’était Ce n’est pas un film de Spider-Man, j’adorerais retravailler avec Tobey, dans un rôle différent. »

En ce qui concerne les films, vous n’êtes jamais aussi vieux que vous vous sentez, et certains acteurs et actrices beaucoup plus âgés ont prouvé que vous n’êtes jamais trop vieux pour trouver une place dans un film Marvel. Pour cette raison, il est possible que nous puissions revoir Dunst en tant que Mary Jane de plus de 40 ans dans le futur. Pour l’instant, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire avec ses nombreux fans.





Priscilla Presley fait l’éloge d’Austin Butler dans le rôle d’Elvis : « Bravo à lui »

Lire la suite





A propos de l’auteur