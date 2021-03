La star de Spider-Man, Kirsten Dunst, a annoncé qu’elle était enceinte

Kirsten Dunst a une carrière cinématographique impressionnante et parmi ses personnages les plus célèbres est Mary Jane Watson dans Spider-Man. Depuis, sa vie personnelle et professionnelle a beaucoup changé jusqu’à ce qu’elle devienne l’une des actrices les plus convoitées d’Hollywood. Cependant, il a quitté le théâtre depuis 2017 pour se consacrer à sa famille et prévoit de continuer à le faire car ce lundi a annoncé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant. Regardez la façon amusante dont il l’a communiqué!

L’actrice de 38 ans a réalisé son dernier film dans Hidden Figures et à partir de là, elle s’est tournée vers l’éducation de son premier enfant, Ennis Howars Plemons, née en mai 2018. Avec son mari, l’acteur Jesse plemons, ils ont forgé une famille depuis 2016 lorsqu’ils se sont mariés après quelques mois de connaissance.

« Je savais qu’il allait être dans ma vie pour toujours. Nous avions une de ces connexions où vous le savez. », Dunst a révélé dans une interview en 2020 à propos de sa première impression de rencontrer son partenaire actuel lors du tournage du film Fargo. « Ma première impression était qu’il était comme moi. Nous étions deux personnes avec des méthodes de travail similaires, comme des âmes sœurs. », J’ajoute.

L’amour entre artistes aura un nouveau fruit car à travers une production pour le magazine Magazine W, l’ancien Spider-Man a montré son énorme ventre pour faire savoir qu’il est dans la douce attente. Pour communiquer votre précédente grossesse, l’actrice a également pris des photos artistiques: cette fois sur le compte Instagram de Rodarte.

La séance photo a été dirigée par Sofia Coppola, amie personnelle et avec qui elle a coïncidé dans les films The Virgin Suicides, Marie Antoinette et The Beguiled. « Dans toutes les prises, ils étaient sur le sol. J’étais comme, ‘Je ne peux pas me lever.’ Je me sentais comme Urkel. », a plaisanté l’interprète de Mary Jane sur les poses qu’elle aurait dû faire dans la production.