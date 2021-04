La star de ‘SNL’ Melissa Villaseñor fait l’impression la plus précise de Gwen Stefani

Si quelqu’un peut faire des impressions de célébrités à la demande, c’est la star de « Saturday Night Live » Melissa Villaseñor, et la comédienne vient de montrer ses talents sur « The Ellen DeGeneres Show ».

Au cours d’une interview avec la femme de 33 ans, DeGeneres a sorti son « générateur d’impressions », qui fait apparaître un nom de célébrité et une activité. Tout au long du jeu, Villaseñor a maîtrisé la personnalité et la voix de chaque célébrité et a rendu tout cela sans effort.

Tout d’abord, elle a prétendu être la comédienne Wanda Sykes sur des montagnes russes, puis elle a joué le rôle de l’acteur Owen Wilson lors d’un safari.

« C’est tellement amusant », a déclaré Villaseñor à DeGeneres.

Ensuite, elle a agi comme si elle était la star de « Grace et Frankie » Lily Tomlin commandant une pizza et l’acteur Diane Keaton vendant des produits sur QVC.

Le jeu est ensuite passé au domaine de la musique et Villaseñor a dû canaliser Gwen Stefani en hélant un taxi. Inutile de dire qu’elle a réussi.

Le comédien a instantanément maîtrisé les manières séduisantes de Stefani et a dit: « M. Taxi, je ne suis qu’une fille, venez me chercher. Je veux rentrer à la maison. Excusez-moi, monsieur. »

DeGeneres craquait tout au long de l’impression, et Villaseñor avait un grand sourire sur son visage quand tout était dit et fait.

Avant de terminer le jeu, il y avait une dernière impression: Christina Aguilera enseignait aux élèves leur ABC. Villaseñor a déclaré qu’elle n’avait pas tout à fait capturé la voix parlante de la femme de 40 ans, mais que son chant était parfait.

La co-star de « SNL » de Villaseñor, Chloe Fineman, a également fait des vagues ces derniers temps avec ses incroyables impressions de célébrités. Lors d’une apparition sur « The Tonight Show » en décembre dernier, Fineman a fait une lecture hilarante d’un classique de Noël, « Twas the Night Before Christmas », dans la voix de célébrités comme Reese Witherspoon, Drew Barrymore et Timothée Chalamet.

En mai dernier, la comédienne a également cloué son impression de Britney Spears lors d’un épisode « SNL ». Bien sûr, Fineman a reçu beaucoup d’attention pour sa parodie de Drew Barrymore, et elle a parlé avec Jenna Bush Hager de 45secondes.fr en septembre pour expliquer pourquoi Barrymore l’inspire tant.

« Je pense honnêtement qu’elle est juste très expressive. J’ai été obsédée par Drew Barrymore toute ma vie », a-t-elle déclaré.