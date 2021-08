La star de Skins April Pearson a déjà été licenciée « sur le champ » pour avoir refusé de faire une scène de nu

L’actrice a parlé de la situation choquante sur TikTok, mais n’a pas révélé de quel film elle a été renvoyée.

L’actrice April Pearson, qui est surtout connue pour avoir joué Michelle Richardson dans Peaux, s’est ouverte à peu près à l’époque où elle a été licenciée « sur le champ » par un réalisateur parce qu’elle refusait de filmer une scène nue.

April, maintenant âgée de 32 ans, s’est tournée vers TikTok en collaboration avec Amazon Prime Video pour raconter le moment où elle a été licenciée d’un long métrage non spécifié, lors d’une scène de sexe.

Dans la vidéo, April dit qu’elle a été remplacée par une autre actrice sur-le-champ, après avoir dit qu’elle ne retirerait pas son soutien-gorge pour une scène. Elle évoque également le problème des corps féminins à l’écran dans l’industrie du cinéma et de la télévision,

LIRE LA SUITE: April Pearson de Skins dit qu’elle se sentait « mal à l’aise » pendant les scènes de nu de Michelle

La star de Skins, April Pearson, a déclaré qu’elle avait été renvoyée d’un film après avoir refusé de se mettre seins nus. Photo : Tim Francis/Getty Images, @apriljpearson via TikTok

S’adressant directement à la caméra, April a parlé de son expérience à ses abonnés sur TikTok.

« Je n’en ai jamais parlé publiquement », dit April, « mais une fois j’ai été licenciée sur le champ pendant une scène de sexe d’un long métrage parce que je ne renierais pas ma clause de nudité, qui était que je n’aurais pas mes seins sortis, pour la scène. Et le réalisateur a décidé que la scène avait besoin de ce niveau de nudité. «

Elle poursuit : « C’est drôle parce que, à ce jour, je me dis ‘Ai-je fait la bonne chose ? Ma carrière serait-elle meilleure maintenant ?’ Mais je pense que c’est intéressant parce qu’ils n’ont pas arrêté la production, ils ont juste donné ma part à un artiste de soutien qui était là ce jour-là, qui était heureux d’être complètement nu pour la scène. »

April a ensuite insisté sur le fait que toute la situation soulève un problème très important avec l’industrie de la télévision et du cinéma : « Et je pense que c’est un vrai problème que nous avons dans l’industrie – que cette scène était plus à propos d’un corps féminin que d’un personnage féminin . »

Dans la légende, April remercie Amazon Prime Video pour « la promotion de conversations comme celles-ci. Je suis convaincu que le changement est en train de se produire ».

Ce n’est pas non plus la première fois qu’April parle de ses expériences de tournage de scènes de nu.

En février, April s’est rendue sur TikTok pour répondre aux questions des fans. On a demandé à April si les acteurs ont déjà dû se déshabiller Peaux et si cela la mettait mal à l’aise. Elle a répondu : « Oui et oui. C’était très bizarre… et pas toujours agréable. Toujours à gérer ça. »

On ne sait pas à quel long métrage ou à quel réalisateur April faisait référence dans sa vidéo TikTok. Récemment, de plus en plus de productions cinématographiques embauchent des coordonnateurs d’intimité pour s’assurer que les acteurs sont à l’aise et en sécurité lors du tournage de scènes de nu ou de sexe.

de Netflix Éducation sexuelle a été félicité pour avoir été l’une des premières productions à s’assurer qu’un coordinateur de l’intimité était sur le plateau pour protéger les jeunes acteurs dans les scènes les plus intimes.

