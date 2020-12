La star de «  Sister Wives  », Meri Brown, plaisante sur le fait qu’elle «  jette une clé  » dans les spéculations des fans sur son mariage avec Kody Brown

Meri Brown veut que vous sachiez que son mariage avec Kody Brown est très bien. Dans un post Instagram franc du 5 décembre, le Soeurs épouses La star a évoqué les spéculations des fans sur sa relation avec Kody, confirmant que le couple était toujours ensemble, malgré quelques «hauts et des bas au fil des ans».

La publication de Meri a attiré des milliers de commentaires, auxquels la star de télé-réalité a répondu. Dans l’un de ces commentaires de suivi, elle a plaisanté sur les gens qui prennent l’habitude de spéculer sur sa vie personnelle.

Kody et Meri Brown ont une relation compliquée

Janelle Brown, Meri Brown, Kody Brown et Christine Brown de Soeurs épouses | Ethan Miller / Getty Images pour AEG Live

Meri et Kody sont ensemble depuis 1990. Leur mariage légal a duré 24 ans. En 2014, Kody a divorcé de Meri pour épouser légalement sa quatrième épouse Robyn. Cependant, Meri et Kody restent spirituellement mariés. (La famille polygame Brown comprend également les deux autres épouses de Kody, Janelle et Chrisine.)

Depuis le divorce, Meri semble s’être éloignée de Kody et du reste de sa famille. Elle a commencé une relation en ligne qui s’est révélée plus tard être une situation de poisson-chat. Et elle a investi son énergie dans son entreprise de B&B, qu’elle dirige sans l’aide du reste de la famille. De nombreux fans se sont demandé si elle était sur le point de quitter Kody et sa vie de mariage plural.

Meri Brown dit qu’elle « jette une clé dans les choses »

Dans son message, Meri n’a pas mâché ses mots en parlant de sa relation avec Kody.

«Clarifions simplement quelque chose ici. J’adore cet homme », a-t-elle sous-titré une photo d’elle et de son mari. Elle a reconnu que le choix de participer à Soeurs épouses s’est ouverte, ainsi que sa famille, aux «spéculations, commentaires et opinions».

«Mais cela se résume à ceci. Ma relation avec lui est MA relation avec lui », a-t-elle poursuivi. « Je suis ici. Je suis impliqué. Je ne vais nulpart. N’espérez pas là-dessus.

L’un des fans de Meri qui a répondu à son message l’a applaudie pour avoir riposté à ceux qui doutaient de la force de sa relation.

«Tirez sur Meri! Vous venez de ramener l’industrie de la spéculation «a-t-elle quitté» une semaine entière. Malheureusement, ils reconstruiront », a écrit la personne.

« Tu me connais, jette toujours une clé dans les choses !! » Répondit Meri, avec l’emoji riant qui roulait sur le sol.

Meri Brown dit qu’elle « garde ça vrai »

Dans une autre réponse à un adepte, Meri a déclaré qu’elle «gardait juste ça vrai» quand il s’agissait de spéculations de fans sur la possibilité de quitter Kody.

Le message de Meri a été salué par au moins un des membres de sa famille. Ysabel Brown, qui est la fille de Kody et Christine, a commenté: « ahhh je t’aime marmee !! »

«Je t’aime gentille fille!» Répondit Meri.

Les fans peuvent avoir plus d’informations sur l’état de la relation entre Meri et Kody lors de la prochaine saison de Soeurs épouses. Bien que TLC n’ait pas officiellement confirmé que la saison 15 se déroule, Christine a laissé entendre sur Facebook que la famille tournait de nouveaux épisodes. Si tel est le cas, il y a de fortes chances qu’ils commencent à être diffusés en janvier 2021, car c’est à ce moment-là que les nouvelles saisons de Soeurs épouses ont été créées dans le passé.

