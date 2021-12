La star de Shang-Chi taquine le retour des dix anneaux

Les derniers moments de la récente sortie Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux a taquiné le retour du titulaire Ten Tings, avec la sœur de Shang-Chi, Xu Xialing, jouée par Meng’er Zhang, reprenant la sinistre organisation. On a récemment demandé à l’actrice Meng’er Zhang si elle reviendrait pour le Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2, et bien qu’elle ait révélé qu’elle n’était au courant d’aucune information privilégiée, Zhang est ravie de voir ce que le personnage décide de faire ensuite.

« Pour être honnête avec vous, je ne sais rien. Marvel ne nous dit rien ! *rires* Mais je suis tellement excité de voir ce qui va suivre et je ne peux pas m’empêcher d’y penser moi-même. Je me pose aussi des questions comme « Quelle est la prochaine étape pour elle ? », parce que Xialing est un personnage tellement complexe et elle a tellement plus à explorer et à découvrir. Comme comment s’est-elle entraînée dans l’enceinte de son père et comment a-t-elle construit le club de combat toute seule à Macao et dans la scène du générique de fin, nous pouvons la voir assise sur le trône et vous pouvez voir Razor Fist et Jon Jon debout son côté et que vont-ils faire ensuite ? »

Tout Shang-Chi la suite impliquerait sûrement le retour des Dix Anneaux, mais il reste à voir s’ils seraient à nouveau l’ennemi du nouveau super-héros de Marvel, Meng’er Zhang estimant que l’organisation aura subi des changements majeurs avec Xu Xialing à la barre , surtout après sa réconciliation avec son frère séparé.

« De plus, le panneau dit : « Les Dix Anneaux reviendront », mais quel genre d’organisation des Dix Anneaux sans les Dix Anneaux ? Tu sais ce que je veux dire? Je pense, j’espère que Xialing pourra obtenir les bagues parce qu’elle est le nouveau chef de l’organisation en ce moment et aussi, je ne sais pas si vous avez regardé les scènes coupées qui sont sur le Blu-ray et il y a une scène qui est Shang-Chi s’excuser auprès de Xialing de l’avoir abandonnée et c’était une scène très émouvante. Vous penserez également à « Xialing lui a-t-il vraiment pardonné ? » Alors, la prochaine étape pour les frères et sœurs est aussi vraiment intéressante pour moi et je suis aussi excité que les fans, j’ai hâte de le découvrir. »

Réalisé par Destin Daniel Cretton, d’après un scénario qu’il a écrit avec Dave Callaham et Andrew Lanham, Shang-Chi et la légende des dix anneaux met en vedette Simu Liu aux côtés d’Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh et Tony Leung, et introduit un monde d’arts martiaux et de magie nouvellement découvert dans l’univers cinématographique Marvel. Le film raconte l’histoire de Shang-Chi, un artiste martial qualifié qui a été formé à un jeune âge pour être un assassin par son père Wenwu. Après avoir quitté l’infâme organisation des Dix Anneaux et avoir choisi de mener une vie normale à San Francisco, Shang-Chi est bientôt ramené dans le monde clandestin des Dix Anneaux et est contraint de confronter le passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui.

Meng’er Zhang est loin d’être le seul Shang-Chi La star n’est pas du tout avisée concernant les plans d’une suite, la star principale Simu Liu ayant également révélé que Marvel Studios lui cachait des secrets. « Ecoute, j’ai l’impression qu’il y a peut-être eu une époque où ils ont amené les acteurs et ils se sont dit: » Hé mon pote, comme voici tout ce qui va se passer. » J’ai juste l’impression qu’il s’est passé certaines choses qui nous ont tous gâchés », a expliqué Liu. « Donc, je ne veux distinguer personne, mais bravo à Holland, bravo à Ruffalo. Ils ont vraiment tout gâché pour le reste d’entre nous… non, non, nous n’en avons aucune idée. Bien qu’une suite n’ait pas encore été officiellement confirmée, un rapport récent a affirmé que Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2 devrait commencer la production en 2023. Cela nous vient de Comicbookmovie.com.





