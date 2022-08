La star de Shang-Chi, Simu Liu, trolls à Warner Bros. pour l’annulation de Batgirl, est critiquée

Warner Bros. Discovery a récemment fait la une des journaux pour avoir abandonné le prix de 90 millions de dollars Fille chauve-souris parce qu’ils « n’y croyaient pas ». Certains cinéastes et acteurs se sont prononcés en faveur de la Fille chauve-souris casting et équipe. D’autres, comme James Gunn, ont rassuré les fans sur la sécurité de leurs projets, mais Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux étoile Simu Liu eu une réponse complètement différente à la Fille chauve-souris annulation.

Prenant des photos à Warner Bros. Discovery, Liu a tweeté :

« Je suis désolé de vous informer que Disney a décidé d’abandonner le Shang-Chi Holiday Special en raison de problèmes de contrôle de la qualité. J’avais déjà tout filmé. J’ai même conçu un Ta Lo tout en pain d’épice. RIP Shang Chi et le Légende des TEEEN GOLDEN RIIIIINGS. »

Drôle? Oui. De mauvais goût et trop tôt ? Aussi, oui, du moins selon la majorité des commentateurs. Simu Liu a reçu un contrecoup instantané pour le tweet, les utilisateurs l’appelant pour son insensibilité envers ses pairs de l’industrie. Mais pour être juste, Liu se moque de Warner Bros. Discovery, qui est devenu tristement célèbre ces derniers temps pour ses décisions controversées. Cependant, Liu aurait pu attendre quelques jours de plus, mais ce n’est pas vraiment son genre.

Simu Liu est connu pour son franc-parler en ligne et s’est déjà retrouvé dans l’eau chaude après que de vieux tweets problématiques aient été déterrés par des détectives Internet. Il a également critiqué Mark Wahlberg pour son agression raciste dans les années 80, mais a supprimé les tweets après avoir rejoint le Soirées boogie star dans le prochain film d’aventure Arthur le roi. Liu a également fustigé le PDG de Disney, Bob Chapek, pour avoir appelé Shang-Chi et la légende des dix anneaux « une expérience » sans faire face à aucune répercussion du studio.

Simu Liu est ravi de revenir dans Shang-Chi 2

Shang-Chi et la légende des dix anneaux était un succès dormant pour Marvel en 2021, démesuré Veuve noire et Éternels. Il a également reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et est sans doute le meilleur film de la phase quatre. Le fait que Shang-Chi soit un personnage relativement inconnu et que les fans n’avaient pas d’attentes élevées pour le film en premier lieu a probablement influencé la réponse extrêmement positive des critiques et du public. Mais reste, Shang-Chi et la légende des dix anneaux a été un succès au box-office, et cela méritait une suite.

Marvel allumé en vert Shang Chi 2 quelques mois plus tard, avec le retour de Destin Daniel Cretton à la réalisation. Cretton a également été annoncé comme directeur de Avengers : la dynastie Kangarrivant en 2025. Il serait difficile de diriger deux films à méga budget en trois ans, bien que Marvel n’ait pas encore révélé la fenêtre de sortie pour Shang Chi 2. Espérons que cela ne prendra pas trop de temps.

Simu Liu est ravi de revenir dans Shang Chi 2 et dans d’autres films MCU, comme taquiné par Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux’ scène de mi-crédits. Liu, comme les fans, est également dans l’ignorance de l’intrigue de Shang Chi 2 mais a taquiné un drame plus percutant et les scènes de combat captivantes qui ont fait du premier film un succès.

« Je suppose que je n’étais pas le plus surpris, compte tenu de tout ce qui s’était passé. Je suis tellement soulagé d’apprendre que [Cretton] a été confirmé pour revenir, encore une fois pas une surprise, mais c’est tellement bon de sentir le moteur tourner à nouveau, et d’être comme, d’accord, super, nous pouvons raconter plus d’histoire et approfondir les personnages, et espérons-le fournir plus de ces séquences de combat badass. »

Il n’y a pas de mot sur la prochaine apparition de Liu en tant que Shang-Chi dans le MCU, mais gardez un œil sur Elle-Hulk et Les Merveilles. Quant à Liu, le La commodité de Kim la star sera ensuite vue dans Greta Gerwig Barbie.