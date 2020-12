La star de Shang-Chi défend la suppression des tweets contre Mark Wahlberg après avoir tous deux rejoint Arthur le roi

Simu Liu défend sa décision de supprimer les vieux tweets critiquant Mark Wahlberg pour avoir tenté de faire pardonner ses crimes haineux passés et effacer de son casier judiciaire. le Shang-Chi et la légende des dix anneaux l’acteur vient de signer pour jouer aux côtés de Wahlberg dans Arthur le roi. En 1988, Wahlberg a été reconnu coupable d’avoir agressé deux hommes vietnamiens, dont l’un a été battu sans connaissance. Selon les rapports de police, Wahlberg criait également des insultes racistes aux hommes.

En 2014, Mark Wahlberg a tenté de faire pardonner ses crimes haineux passés. Wahlberg a été accusé de tentative de meurtre, mais a plaidé coupable d’agression criminelle, affirmant qu’il était élevé sur le PCP à l’époque et que les attaques n’étaient pas liées à la race. Il y a deux affaires distinctes de 1985 où l’acteur a été accusé d’avoir violé les droits civils de ses victimes. En 2014, Simu Liu avait ceci à dire à propos des actions de Wahlberg.

«Permettez-moi de clarifier les choses, Mark Wahlberg a battu un Vietnamien sans défense avec un bâton jusqu’à ce qu’il s’évanouisse à l’âge de 16 ans, et tente de faire en sorte que les tribunaux lui accordent une grâce officielle au motif qu’il a« changé sa vie ». ? «

Avance rapide jusqu’en 2020, et Simu Liu va jouer dans un film avec Mark Wahlberg, ce qui lui a fait supprimer ses précédents tweets critiquant sa prochaine co-star. L’acteur voit lui-même un retour en arrière sur les réseaux sociaux pour avoir défendu sa décision de supprimer lesdits tweets. À partir de maintenant, Liu considère cela comme un moment pour avancer et avoir des discussions positives. Il explique.

« J’ai supprimé quelques tweets que j’ai faits concernant les actions passées de l’un de mes coéquipiers comme un geste de professionnalisme et pour ouvrir la porte à des conversations progressistes et (espérons-le) à des changements positifs. De toute évidence, ce serait assez étrange d’aller travailler avec ce tweet est toujours d’actualité. Je voulais dire ce que j’ai dit sur le moment; j’étais très en colère d’apprendre ce qui s’est passé. Mais cela ne veut pas dire que je ne pense pas qu’il y ait de la place pour grandir et travailler ensemble pour trouver une occasion d’éduquer et de faire un peu bien, ce que je suis ravi de faire en plus du tournage du film. Une discussion progressive mènera au dialogue et le dialogue mènera à l’action. «

En plus d’attendre avec impatience un dialogue positif, la star de Shang-Chi croit également que Arthur le roi est un rôle important pour lui. Il dit qu’il «joue un personnage qui est sans aucun doute une représentation positive d’un homme asiatique», ajoutant: «Je me suis inscrit à Arthur le roi parce que j’ai absolument adoré le scénario, qui raconte la belle histoire de la façon dont un chien a changé la vie de quatre coureurs d’aventure dans les forêts de l’Équateur. »Liu a poursuivi en disant que le scénario« m’a frappé directement dans les sensations. J’étais et je suis très passionné de faire passer cette histoire à l’écran. « On pense que le film est animé, ce qui n’a pas mis Simu Liu et Mark Wahlberg ensemble, seulement leurs voix.

Mark Wahlberg n’a jamais obtenu de pardon pour ses crimes haineux. « Je suis profondément désolé pour les actions que j’ai entreprises dans la nuit du 8 avril 1988, ainsi que pour les dommages durables que j’ai pu causer aux victimes », a écrit Wahlberg dans sa demande de grâce. Il a même rencontré l’un des hommes qu’il a agressés, Johnny Trinh. « Il était jeune et imprudent, mais je lui pardonne maintenant. Tout le monde mérite une autre chance. Je voudrais le voir obtenir un pardon. Il ne devrait plus avoir le crime qui pèse sur lui », a déclaré Trinh. En 2020, Wahlberg a regretté d’avoir tenté de faire effacer son casier judiciaire des livres. Vous pouvez consulter la déclaration Instagram complète de Simu Liu, ci-dessus.

