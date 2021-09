La star de Sex Education a avoué quand elle était la plus embarrassée

Éducation sexuelle C’est là pour rester et être l’une des meilleures séries qu’il reste Netflix sur votre plateforme. Pour beaucoup de gens, c’est une production qui devrait être présentée dans les écoles pour sensibiliser les adolescents à la responsabilité émotionnelle et aux relations sexuelles. Protagonisée par Gillian Anderson, Emma Mackey et ESA Mariposa, a lancé sa troisième saison le 17 septembre et de nombreux fans n’ont pas duré plus d’un week-end.

Tout au long des semaines précédant et suivant la première, plusieurs des acteurs de Éducation sexuelle Ils ont parlé de ce que c’était que de travailler sur cette production de Netflix. Parmi ces personnes se trouvait Mimi, en charge de l’interprétation Rubis dans les trois saisons du succès de la plateforme. Lors d’un entretien avec Espion numérique, l’actrice a évoqué les moments inconfortables qu’elle a dû vivre sur le tournage.

Si vous considérez qu’il s’agit d’une série qui parle d’intimité, tout le monde pourrait penser qu’un baiser ou une relation sexuelle pourrait figurer en tête de liste des moments inconfortables. Cependant, Keene il a un autre élément dans ledit classement, qui n’a rien à voir avec ce qui précède. Apparemment les ongles de Rubis ils étaient une complication pour l’une des pratiques qu’il avait à faire dans les épisodes.

Lors de l’entretien, Mimi dénombré: «Il y avait une scène où Ruby était censée rouler de l’herbe et elle devait le faire. Ruby avait des ongles très longs et il y a un plan très rapproché. Je le fais et j’essaie d’avoir l’air d’être très bon dans ce domaine, j’essaie d’enrouler la fin et de la fermer. ». Après plusieurs tentatives, elle finit par se résigner et prétendit avoir bien fait : « Il y avait tellement de prises que j’essayais de le faire, et ça a tout cassé. J’étais comme, ‘Oh, pour l’amour de Dieu.’ À la fin, je l’ai tenu dans une main et j’ai fait comme si c’était déjà là. C’était un peu faux ».

Un spin-off de l’éducation sexuelle est-il à venir ?

Avec seulement trois saisons, certaines versions maintiennent que Éducation sexuelle il aurait atteint son point final et n’aurait pas de quatrième versement. Pour cette raison, les fans ont commencé à spéculer sur les retombées potentielles découlant de ce succès absolu de Netflix. Pour le moment, il n’y a pas de versions officielles, mais l’un des protagonistes a évoqué la possibilité de voir une histoire différente.

Dans une conversation avec Cosmopolite, Butterfield a révélé qu’elle aimerait que la série fasse un film de Noël sur l’éducation sexuelle. En outre, il a précisé que l’avenir de Éducation sexuelle est-ce que quelqu’un devine: « Nous ne saurons pas s’il y aura plus de saisons, ce n’est pas entre nos mains pour le moment ». En ce qui concerne les chances d’un retombées, les protagonistes de la série ont souligné que « Il doit être bien pensé et être vraiment unique ».