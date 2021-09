La star de Sex And The City Willie Garson est décédée à l’âge de 57 ans

L’acteur Willie Garson est décédé à l’âge de 57 ans.

Il était surtout connu pour avoir joué Stanford Blatch sur Sexe et la ville et était le meilleur ami du personnage de Sarah Jessica Parker.

La triste nouvelle a été confirmée par le fils de Garson, Nathen, qui l’a décrit comme la « personne la plus drôle que je connaisse ».

« Je t’aime tellement papa », a-t-il déclaré dans une publication sur les réseaux sociaux. « Rest In Peace et je suis tellement heureux que vous ayez pu partager toutes vos aventures avec moi et que vous ayez pu accomplir tant de choses. Je suis tellement fier de vous.

« Je t’aimerai toujours, mais je pense qu’il est temps pour toi de vivre ta propre aventure. Tu seras toujours avec moi. Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais et je suis heureux que tu puisses être en paix maintenant .

« Tu as toujours été la personne la plus dure, la plus drôle et la plus intelligente que je connaisse. Je suis content que tu aies partagé ton amour avec moi. Je ne l’oublierai jamais ni ne le perdrai. »

Crédit : HBO

La cause du décès n’est pas encore connue.

Sexe et la ville producteur exécutif, Michael Patrick King a publié une déclaration disant que « la famille de la série a perdu l’un des siens ».

« Notre incroyable Willie Garson », a-t-il écrit. « Son esprit et son dévouement à son métier étaient présents chaque jour sur le tournage de ‘And Just Like That’. Il était là – nous donnant tout – même lorsqu’il était malade.

« Sa multitude de dons en tant qu’acteur et personne manquera à tout le monde. En ce moment triste et sombre, nous sommes réconfortés par notre souvenir de sa joie et de sa lumière. »

Le partenaire à l’écran de Garson dans la série a également rendu hommage au défunt acteur.