La star de « Selling Sunset » Maya Vander dit que les vacances sont « difficiles » après la mortinatalité à 38 semaines

Maya Vander devient franche à propos de la célébration des vacances après avoir subi une perte de grossesse.

Plus tôt ce mois-ci, la star de « Selling Sunset » a révélé la tragique nouvelle qu’elle avait eu un enfant mort-né à 38 semaines. Le vendredi 24 décembre, Vander a posté une photo d’elle et de son mari avec leurs deux enfants, Aiden, 2 ans, et Elle, 1 an. Le quatuor a tous souri à la caméra, mais Vander a clairement indiqué qu’elle en souffrait toujours. perte récente.

Dans la légende, elle a écrit une note émotionnelle détaillant les conséquences émotionnelles de la perte de grossesse.

« Ce n’est pas le réveillon de Noël que j’avais imaginé », a-t-elle écrit. « C’était le jour où Mason serait rentré à la maison avec nous. Cela fait deux semaines que j’ai perdu mon enfant. Je souris sur la photo mais je dois vous dire que ça a été difficile.

Vander a expliqué qu’elle n’avait « jamais vécu de chagrin de cette façon », ajoutant: « Notre famille le prend au jour le jour et nous faisons de notre mieux pour les enfants. »

« Je suis extrêmement reconnaissant pour toute la gentillesse et les messages que j’ai reçus. Nous sommes reconnaissants pour nos enfants et savons que tout ira bien… », a-t-elle poursuivi. « Je tiens à vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes de fin d’année ! J’espère et j’ai foi qu’après la tempête viendra le .

Vander a partagé qu’elle était enceinte pendant la quatrième saison de « Selling Sunset » qui a fait ses débuts sur Netflix en novembre. De plus, elle a posté une photo annonçant la nouvelle sur Instagram en juillet.

La femme de 39 ans a révélé publiquement sa perte le 10 décembre, partageant une photo d’une boîte contenant plusieurs vêtements pour bébé. En légende, elle a partagé la nouvelle déchirante, la qualifiant de « jour le plus difficile de ma vie ».

« J’ai eu un mort-né à 38 semaines. J’en ai toujours entendu parler mais je n’ai jamais imaginé que je ferais partie des statistiques », a-t-elle ajouté. « Au lieu d’accoucher, je rentre chez moi avec une boîte à souvenirs… Je ne souhaite cela à personne. »

Elle a partagé que la journée avait commencé comme un examen hebdomadaire standard avant qu’elle ne « se transforme en cauchemar ».

« Étant donné que je partage mes grossesses dans l’émission, je savais que je devais publier à ce sujet et éviter la question » quand est votre date d’accouchement « », a-t-elle conclu le message. « Tu seras toujours dans notre cœur bébé Mason. »

Une semaine après avoir perdu son fils, Vander a écrit un essai émotionnel pour AUJOURD’HUI, essayant de comprendre la perte qu’elle a vécue.

Elle s’est souvenue que tout s’était déroulé « exactement comme prévu » dans les semaines qui ont précédé son examen. Comme elle avait déjà deux enfants, elle a expliqué qu’elle savait comment devaient se dérouler les rendez-vous hebdomadaires. Cependant, lorsqu’elle était dans la salle pour l’examen à 38 semaines, ils n’ont pas pu entendre les battements du cœur du bébé dans la salle d’échographie.

« J’ai demandé au médecin : « Que dois-je faire ? » J’ai dû aller à l’hôpital pour accoucher », a-t-elle expliqué. « J’ai appelé mon mari pour lui annoncer la nouvelle. Il avait le COVID-19 et ne pouvait pas venir avec moi. Je suis rentré chez moi, j’ai récupéré la valise que j’avais déjà faite et je me suis rendu à l’hôpital. C’était comme si j’étais en pilote automatique. J’avais juste besoin de le faire.

Vander a expliqué qu’elle devait accoucher par voie vaginale, mais ce n’était pas la même chose que ses deux autres enfants. Elle a écrit : « C’était des moments tellement excitants, tellement spéciaux. Cette fois, c’était si douloureux, si difficile à comprendre.

«C’est une période tellement étrange pour moi», a-t-elle décrit les conséquences de la perte. « Parfois, je vais bien, puis quelque chose me déclenche et je m’effondre. »

Vander a déclaré que même si elle travaille toujours, cela a été difficile pour elle car elle n’est pas dans une bonne position, à la fois physiquement et mentalement. Elle a expliqué qu’elle et son mari prévoyaient de suivre une thérapie pour essayer de comprendre leur processus de deuil, mais qu’ils avaient essayé de « s’élever l’un l’autre » entre-temps.

« Une chose qui me donne de l’espoir, c’est que de nombreuses femmes dans une situation similaire ont eu plus d’enfants », a-t-elle partagé vers la fin de son essai. « J’étais tout à fait prêt pour un troisième enfant, et maintenant il y a un vide. Mais ils me donnent de l’espoir.

