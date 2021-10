La star de Scream, Jamie Kennedy, explique comment Wes Craven s’est battu pour son casting en tant que Randy

L’une des raisons pour lesquelles l’original Pousser un cri fonctionnait si bien était à cause de sa distribution parfaite, chaque membre de l’ensemble jouant un rôle tout aussi important pour l’histoire que la personne suivante. Parmi eux se trouvait Jamie Kennedy dans le rôle de Randy Meeks, le nerd épris d’horreur qui attribue sa survie dans ce premier film à sa virginité. C’est définitivement un personnage qui avait besoin de la bonne personne dans le rôle pour être efficace, et il est impossible à ce stade d’imaginer quelqu’un d’autre que Kennedy dans cette partie.

Dans un nouveau Pousser un cri interview des acteurs et de l’équipe avec THR, Jamie Kennedy explique comment son casting en tant que Randy n’était pas la décision préférée du studio. Ils espéraient apparemment obtenir un plus grand nom dans le rôle, et à cette époque, le travail de Kennedy en tant qu’acteur était très limité. Le réalisateur Wes Craven a cependant vu plus de potentiel chez Kennedy, se battant pour qu’il obtienne le rôle. Le manque de générique n’intéressait pas Craven, car il était le cinéaste qui a lancé la carrière d’un Johnny Depp alors inconnu avec Freddy. Comme Kennedy le dit :

« Quand j’ai lu la panne, il a dit que Randy était une cinquième roue dégingandée, dégingandée et opiniâtre, qui a vraiment un amour et une passion pour les films et commence à démanteler ces meurtres et à commencer à reconstituer les choses. Je viens de lire ça et j’étais comme, ‘ Oh, c’est moi. Wes a dû se battre, parce que le studio aimait Jason Lee parce qu’il était sur Mallrats. Ils aimaient Seth Green, Breckin Meyer, tous les gars avec qui j’allais toujours affronter, et ils sont tous géniaux, mais j’ai eu de la chance. Je n’oublierai jamais ça. Wes a dit: ‘Johnny Depp n’avait aucun crédit.’ S’il ne me tendait pas le cou, tu ne me parlerais pas aujourd’hui. »

Après 25 ans, Jamie Kennedy se souvient encore à quel point il s’est amusé à faire Pousser un cri à l’époque. Il se souvient même avoir été ému à la fin du tournage, la co-star Courteney Cox le réconfortant à un moment où il a même commencé à pleurer.

« Wes m’a dit : ‘Quand tu fais un film d’horreur, l’expérience n’a pas besoin d’être horrible.’ C’est l’une des plus grandes citations que j’ai jamais entendues. Nous avons fait ce film fou, mais nous avons bu du vin la nuit et avons eu ces dîners civilisés. Vers la fin du tournage, je devenais vraiment triste que le film se termine et j’ai commencé à pleurer . Courteney m’a dit : « Oh, chérie. Ne pleure pas. C’est comme ça. C’est un camp d’été. » Je me dis ‘Mais c’est ma vie.’ Elle dit : ‘Non, chérie. Ce n’est que ta vie pendant trois mois, mais nous avons tous un lien que nous n’oublierons jamais.' »

Randy Meeks a survécu à l’original Pousser un cri, mais il a malheureusement été tué dans la suite crier 2. Il était, cependant, travaillé dans crier 3 au moyen d’une vidéo qui aurait été enregistrée avant la mort du personnage. Avec Randy mort depuis longtemps, il n’y avait aucun moyen logique de vraiment le ramener pour Crier 4 ou le prochain Pousser un cri sortira en janvier, mais il sera toujours considéré comme l’un des personnages les plus appréciés de la franchise. Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview sur The Hollywood Reporter.

Sujets : crier