La star de «  Schitt’s Creek  » Dan Levy fait ses débuts dans la publicité du Super Bowl dans une publicité amusante

«Je promets que je ne mangerai plus de vos amis.»

C’est la promesse que Dan Levy fait dans sa première publicité du Super Bowl pour M & M’s. L’acteur lauréat d’un Emmy Award – qui est devenu célèbre dans le « Schitt’s Creek » nominé aux Golden Globe, et est apparu le plus récemment dans la comédie romantique de vacances « Happiest Saison » – est de retour en fléchissant son muscle comique, cette fois dans un 30- deuxième annonce composée de six vignettes hilarantes.

Dans la séquence d’ouverture de l’annonce, un homme est trempé par sa boisson lorsqu’un autre passager de l’avion frappe violemment son siège, mais le délinquant offre ensuite un sac de M & M en guise d’excuses. Le reste de l’annonce comprend des échanges amusants comme celui-là, dont un entre deux femmes, dont l’une s’appelle Karen. Tout se termine lorsque Levy a promis à Mme Brown et à Mme Green M&M qu’il n’inhalerait pas un autre sac de bonbons au chocolat – pendant que Red hurle de l’intérieur d’une voiture garée derrière Levy.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Obtenez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, toute la journée.

Qu’est-ce que Dan Levy a contre Red? M & Ms

« Attends, c’est drôle! » Sheinelle a réagi après la première de l’annonce en exclusivité la 3e heure de 45secondes.fr.

« C’est génial! » Al était d’accord.

« J’ai l’impression que les publicités du Super Bowl sont générales cette année. Elles ont pris un cran, c’est peut-être la pandémie? » Craig observa.

« Je sais, beaucoup d’humour, » ajouta Al.

Levy, qui aime le plus les cacahuètes M & M’s, a déclaré AUJOURD’HUI qu’il avait sauté sur l’occasion de travailler avec la marque de bonbons bien-aimée. «Je pense que les publicités du Super Bowl ont une telle place dans la culture pop, donc être approché par M&M pour participer au spot de cette année était tellement excitant. … J’ai lu le scénario et c’était tellement chaleureux et positif, basé sur la communauté et sur le fait de rassembler les gens et c’est en quelque sorte ce que je veux dire, donc c’était une décision très facile à prendre.

En plus d’être sa première publicité pour le Super Bowl, le spot amusant était une autre première pour Levy, dont le premier crédit d’acteur était dans le film de 2012 à vie «Cyberstalker». « C’était en fait la première fois que j’agissais avec le concept d’un personnage animé », a-t-il expliqué. «Et pourtant, en même temps, j’ai l’impression que ce que j’ai aimé dans la boîte M & M’s que j’ai vue depuis longtemps au fil des ans, c’est que vous avez un sens si fort de ces personnages.

Avec des personnalités aussi distinctes, Levy a eu du mal à choisir un personnage M&M préféré. «Je devrais dire Green. … Et je sens que d’une certaine manière je devrais aussi dire Brown, parce que je sens que je ne veux pas déranger qui que ce soit en choisissant une couleur particulière. Comme vous pouvez le voir dans l’annonce, Red et moi avons une relation très tumultueuse. Vous savez, j’aimerais dire qu’en fin de compte, je les aime tous. Je suppose que j’aime le plus Red, pour être parfaitement honnête.

Il est difficile de blâmer Levy quand il y a tant d’excellentes options parmi lesquelles choisir. La même chose pourrait s’appliquer à tous les tenues fantastiques il a porté dans « Schitt’s Creek », qui a terminé sa sixième et dernière saison l’année dernière et a fini par balayer les Emmy Awards pour la plupart des victoires pour une comédie en une saison. «Quand j’ai quitté la série, j’ai fini par emporter avec moi 10 pulls qui sont maintenant dans des boîtes dans mon sous-sol. Je ne pouvais pas les lâcher. J’ai un tel lien sentimental avec les vêtements parce que j’ai l’impression que c’est tout ce qu’il me reste de David. «

«Je ne sais pas ce que je vais faire de ces vêtements, mais j’aime le fait que je puisse aller là-bas et les regarder de temps en temps», a déclaré Levy. « C’est difficile de choisir un favori, mais je viens d’en choisir une poignée. »

Le prochain hôte « SNL » a également réfléchi à la façon dont David pourrait gérer la pandémie de coronavirus. «Je pense que David est un personnage qui, aussi particulier soit-il, il aime vraiment être social. Il aime, vous savez, s’habiller tous les jours avec des tenues très drôles et parader, et se paier en ville. Le fait qu’il ne puisse pas faire ça ou qu’il soit coincé dans le motel avec sa famille, je pense que ce sera difficile.

«J’espère à ce stade qu’il vit avec Patrick. Donc, au moins, il n’a pas à s’inquiéter d’être avec toute sa famille. Mais je dirai qu’en tant que jeunes mariés, je ne vois pas cette pandémie lui être utile et Patrick », dit-il en riant. « Mais je suis convaincu qu’ils seront capables de s’en sortir. »

Levy lancera ce mois-ci de tout nouveaux enregistrements « SNL » en cochant une autre première – faisant ses débuts en tant qu’animateur le 6 février aux côtés de l’invitée musicale Phoebe Bridgers. Il a hâte de marquer ce qu’il a décrit comme «l’une des émissions de télévision les plus emblématiques de l’histoire».

« Je pense que le travail que Keenan a fait au fil des ans est si spécial et il est tellement à l’aise et à l’aise dans cet endroit étant donné que c’est en direct toutes les semaines, puis vous avez Bowen Yang et Chloe Fineman, qui viennent juste d’arriver, comme, ont vraiment respiré une telle vie. dans la série de ces nouvelles manières intéressantes. Je suis juste excité de rencontrer ce casting », a déclaré Levy.

Il a ajouté: «Je ne pense pas que quoi que ce soit vous prépare vraiment pour« SNL ». Je pense que c’est une expérience différente de tout ce qu’un acteur a vraiment vécu auparavant, en dehors, je suppose, du théâtre dans le sens où c’est en direct. Et je n’ai pas vraiment fait de théâtre depuis que j’étais au lycée, donc d’une certaine manière, je suppose que je vais simplement retourner à mes expériences de théâtre en direct au lycée.

«Je ne sais vraiment pas dans quoi je m’engage, alors je fais de mon mieux pour rester aussi zen que possible et laisser les choses arriver, et ne pas trop y penser et ne pas devenir trop nerveux.