La star de ‘Schitt’s Creek’ Annie Murphy joue une femme de sitcom non conventionnelle dans une nouvelle émission

En tant qu’Allison, Murphy joue un personnage plus sombre sur un chemin pour reprendre son pouvoir, mais elle insiste sur le fait qu’elle n’est pas entièrement unidimensionnelle. « Malgré cette grande colère, (il y a) son désir profond d’apporter des changements et d’améliorer sa vie. Alors … elle se bat contre beaucoup d’émotions très lourdes, mais au fond, c’est une optimiste qui espère mieux. »

Cela semble être très clair dans ce que Murphy dit être sur la liste de lecture musicale d’Allison. Après tout, qu’écouterait un époux furieux en quête de vengeance ? « Il y aurait beaucoup de Jewel », suggéra Murphy, étonnamment. « Je pense qu’il y aurait Céline Dion. Je veux dire, il y aurait certainement Céline Dion, je pense probablement surtout Céline Dion avec comme une gentille Lilith Fair partout. »

Murphy devrait avoir une idée. Non seulement elle joue Allison, mais elle est également une chanteuse de reprises hilarante et une superutilisateur de Spotify, ayant utilisé le service de streaming musical populaire au cours des six à sept dernières années, selon son estimation. « Je conduis beaucoup et j’écoute. Je marche beaucoup et j’écoute … Je me douche et je fais du podcast », a révélé Murphy.

La femme de 34 ans gravite principalement vers la musique pop et dit que Dave Matthews Band a même fait une apparition surprise sur sa liste de lecture personnelle. « Chaque jour, j’écoute Robyn au moins une fois. Et puis j’ai en quelque sorte traversé une phase de Billie Holiday », a-t-elle déclaré.

Lorsque Murphy a essayé la dernière fonctionnalité « Only You » de Spotify, elle s’est rendu compte qu’elle était peut-être plus une Alexis Rose qu’Allison McRoberts. Avec Alexis, Murphy a déclaré: « Nous savons que Harry Styles 100% serait sur la liste. Vous savez, je suis sûr que les Backstreet Boys seraient sur la liste, car elle sortait avec Brian Littrell.

« Je ne pense pas qu’elle aurait écouté Hanson, mais Hanson aimerait peut-être faire une apparition à la Dave Matthews sur sa liste de lecture parce qu’elle est sortie avec les trois membres du groupe à un moment donné. C’est donc, comme moi, ce serait être un mélange éclectique très réel de choses, mais pour des raisons très différentes. »

En ce qui concerne les podcasts, Murphy en recommande fortement trois en particulier. « J’ai écouté « Where Should We Begin » d’Esther Perel et Esther Perel est cette thérapeute incroyable et merveilleuse et vous êtes fondamentalement une mouche sur le mur dans les séances de thérapie de couple.

« Pour un podcast comique, j’écoute le podcast de deux femmes qui, je pense, sont vraiment les femmes les plus drôles de la planète. Vicki Pepperdine et Julia Davis. Ils ont un podcast intitulé ‘Dear Joan and Jericha’, où ils jouez Joan et Jericha, qui sont essentiellement deux femmes plus âgées qui sont des chroniqueuses de conseils sur l’amour, le sexe et les relations et c’est l’une de ces choses où j’aime rire de manière maniaque en marchant seule dans la rue. , très sale, je vous préviens, c’est comme très obscène et très décalé, mais c’est foutrement incroyable, et puis je viens de commencer (le) podcast ‘Revisionist History’ par Malcolm Gladwell, mais je suis encore en train de me mouiller les pieds . »

Les fans peuvent voir Murphy dans « Kevin Can F — Himself » lors de sa première sur AMC le 20 juin à 21 h HE / PT ou sur le service de streaming AMC +.

