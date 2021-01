La star de « Sabrina » Kiernan Shipka n’est pas d’accord avec la fin

« Les aventures effrayantes de Sabrina » a pris fin après quatre saisons, et c’était une course assez folle. Maintenant, les fans ont eu la chance de voir la finale de la série, beaucoup traitent la tournure inattendue des événements que l’épisode et la star contenaient. Kiernan Shipka Il a également donné son avis sur ladite fin. (SPOILERS INTENSE EN AVANCE)

Ceux qui ont vu la fin le savent Sabrina je sais sacrifié pour sauver les gens pris au piège dans son vide et pour mettre fin au vide qu’elle a accidentellement apporté avec elle une fois pour toutes, et alors qu’elle a pu vivre sa vie en paix dans l’au-delà.

« J’étais très surpris. Je pense qu’elle avait la même mentalité que tout le monde, à savoir que Sabrina ne pouvait pas mourir. Voici Sabrina. Il ne peut pas mourir. Et puis j’ai pensé: ‘Oh, il n’y a plus de pages. Je pense que c’est tout' », Shipka a dit à ET. « Mais c’est une fin dramatique. »

«Je pense que cela m’a frappé assez émotionnellement. Il n’est pas facile de finir de digérer. Il y a beaucoup de sens et d’impact derrière cela et comment nous souhaitons y interpréter. Mais surtout, j’ai été complètement choqué », a déclaré Shipka.

« J’espère que d’autres personnes sentir que ce n’est pas la fin de SabrinaMais juste la prochaine phase de la vie folle ou au-delà qu’elle peut mener. Tout est possible dans le monde de Sabrina », a déclaré Shipka. C’est donc là que je suis assis. J’espère qu’il reviendra ».

« Les aventures effrayantes de Sabrina » saison 4 est maintenant disponible en Netflix.