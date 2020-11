La star de ‘RHOSLC’ Jen Shah dit que Kelly Dodd de ‘RHOC’ est sa femme au foyer la moins préférée

Jen Shah est l’une des nouvelles stars de Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City cela provoque des vagues dans toute la franchise. La débutante de Bravo s’est montrée franche et n’a pas peur de dire ce qu’elle pense, tout comme les fans l’aiment. Shah a récemment choqué les téléspectateurs lorsqu’elle a révélé que sa femme au foyer la moins préférée de toutes les franchises était Kelly Dodd de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange.

Jen Shah et Kelly Dodd | Chad Kirkland / Tommy Garcia / Bravo

Pourquoi Jen Shah n’aime-t-il pas Kelly Dodd?

Shah a été un succès en tant que RHOSLC créée sur Bravo en raison de sa nature franche. La personnalité de la télé-réalité polynésienne a une querelle de brassage avec sa co-star Mary Cosby qui semble se réchauffer à mesure que la saison avance. Cependant, la querelle que personne d’autre n’a commencée est celle qu’elle a sans aucun doute commencée lorsqu’elle a appelé Dodd.

Lors d’une apparition sur Accédez au bonnet de nuit des femmes au foyer d’Hollywood, Shah a joué un match avec les hôtes. L’une des questions était de dire quelle femme au foyer de toutes les franchises était sa moins préférée, ce à quoi elle a répondu sans trop d’hésitation.

«Le moins favori serait Kelly Dodd», a déclaré Shah. «Je ne la connais pas personnellement, je me base simplement sur ce que j’ai vu de ses opinions sociales, de ses opinions sur les coronavirus, de ses opinions sur le port d’un masque, elles sont très opposées à mes propres croyances personnelles.

CONNEXES: « RHOC »: Shannon Beador réagit aux commentaires controversés de Kelly Dodd sur le coronavirus

Kelly Dodd provoque un drame avec des commentaires sur le coronavirus

Alors que le monde s’arrêtait après l’éclatement du COVID-19, il n’y avait que peu ou pas d’informations sur le virus à la disposition du public. Le nouveau coronavirus n’avait été identifié que quelques mois auparavant et il n’y avait pas de statistiques ou de chiffres réels. Cependant, cela n’a pas arrêté le RHOC star d’avoir fait des commentaires controversés jugés insensibles par certains fans.

«Ce nombre qui meurt de toute façon, ils seraient morts cette année, ils ont été compromis», a écrit Dodd en avril 2020. «Savez-vous combien de personnes sont mortes de la grippe H1N1, de la grippe porcine ou du Sars? C’est 25%, clarifiez les faits. Vous n’entendez que des chiffres, pas la réalité. C’est la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau. Si vous êtes vulnérable ou compromis, restez à l’intérieur. Si vous ne protégez pas les autres en portant des masques et des gants, gardez vos distances et ne sortez pas si vous êtes malade. C’est du bon sens. »

CONNEXES: Lala Kent appelle Kelly Dodd, la star du ‘RHOC’, pour Braunwyn Windham-Burke ‘Rampage’

Kelly Dodd s’excuse après une réaction violente

Il y a eu sans aucun doute une importante réaction de la part des fans, ce qui a forcé Dodd à s’excuser publiquement pour ses déclarations. Dodd a fait de son mieux pour essayer d’expliquer ce qu’elle voulait vraiment dire, mais pour beaucoup, ce n’était pas suffisant pour la reprendre au sérieux.

«Je veux présenter des excuses publiques», a-t-elle commencé. «Ce que je voulais dire, c’est, est-ce que ces pandémies se produisent parce que c’est la voie de Dieu? Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas insensible. Je me sens mal pour toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. Et je pense que nous devrions tous rester à la maison et protéger tout le monde. Ce n’est pas ce que je voulais dire, et je tiens à m’excuser auprès de quiconque a été offensé. Je suis désolé. »

CONNEXES: « Dégoûtant et désespéré »: Vicki Gunvalson réagit à la mention « RHOC » dans le dernier épisode

«Je me sens juste mal», a-t-elle poursuivi. «Mon choix de mots était stupide et j’espère que vous pourrez tous me pardonner d’avoir dit quelque chose de si ridicule et de si stupide. S’il te plaît, accepte mes excuses. Et je me sens mal pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers. J’espère que tout le monde est en sécurité et se protège contre cette pandémie.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé le mercredi soir à 21 h HE suivi de Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City à 22 h HE sur Bravo.