La star de ‘RHONY’ Luann de Lesseps réagit à la bande-annonce du film Wendy Williams

Wendy Williams est une personnalité de la télévision prolifique avec son propre talk-show. L’hôte de Le spectacle de Wendy Williams obtenu un grand succès dans la journée en parlant des derniers sujets d’actualité. Williams se prépare à lancer son biopic sur Lifetime et les gens en parlent déjà. Après la sortie de la bande-annonce du film, même Luann de Lesseps de Les vraies femmes au foyer de New York a réagi aux nouvelles.

Wendy Williams et Luann de Lesseps | James Devaney / Getty Images / Gary Gershoff / Getty Images

Qu’est-ce que la star de ‘RHONY’ a dit à propos de Wendy Williams?

Williams est devenue une icône culturelle grâce à son talk-show où elle parle des derniers potins des célébrités. L’animatrice de télévision s’est fait connaître grâce à ses fonctions d’animatrice de radio. Williams a eu les montagnes russes d’une vie qui sera bientôt racontée dans un film à vie. Elle a récemment créé la bande-annonce de son émission et elle a présenté son ascension vers la gloire ainsi que ses problèmes conjugaux.

«Avant de t’avoir, j’avais moi, et pas toi, ni personne d’autre n’a le pouvoir de me retirer mes cadeaux», dit Ciera Payton comme Wendy Williams lors de l’une des scènes les plus dramatiques.

Williams est le producteur exécutif du biopic prévu pour la première le 30 janvier sur le réseau câblé. Lorsque le magnat des médias a partagé la bande-annonce sur les réseaux sociaux, de nombreuses célébrités ont exprimé leurs commentaires de célébration. L’une des étoiles qui a crié à Williams était RHONYDe Lesseps, qui a visité le plateau de son talk-show au fil des ans.

« Félicitations, ça a l’air incroyable », a répondu la star de Bravo.

La co-star de De Lesseps, Leah McSweeney, a également ajouté: «Yasss me and [Colby Smith] ont déjà défini une date pour le visionner. «

Wendy Williams fait une pause après la mort de sa mère

Quelques jours après que Williams a annoncé son film, il a été rapporté que sa mère était décédée. L’animateur de l’émission a parlé de la mort de Shirley Williams dans l’épisode diffusé le 7 décembre.

« Elle mourut. Ma mère est décédée il y a de très nombreuses semaines », a déclaré Williams. «Vous savez comment vous perdez la trace du jour et de l’heure? Tout ce que je sais, c’est que c’était il y a longtemps.

Williams n’a pas précisé quand sa mère était décédée ni quelle était la cause de son décès. Cependant, elle a parlé des moments qu’elle a partagés avec elle, ainsi que du lien spécial qu’ils avaient entre eux.

«Finie la meilleure mère, la meilleure petite amie qu’une fille puisse avoir», a-t-elle poursuivi. «Je me sens chanceux de l’avoir eue dans ma vie tout au long de mes 56 ans parce que les gens de ma tranche d’âge – beaucoup d’entre vous, au fil des ans – (disons) ‘Vous êtes vraiment chanceux d’avoir votre mère et votre père ensemble dans un mariage heureux.' »

Williams a traversé toute la semaine de spectacles et à la fin de la semaine, la production a annoncé que les rediffusions prendraient le relais la semaine suivante. Bien que Williams ait été programmé pour faire de nouveaux épisodes, il a été décidé de donner à l’hôte le temps de pleurer.

« Prochaine semaine, Le spectacle de Wendy Williams diffusera des répétitions pour permettre à Wendy de voyager et d’être avec sa famille en ce moment », lit-on dans le message. «L’émission reviendra avec des épisodes originaux le lundi 4 janvier. Debmar-Mercury présente ses plus sincères condoléances à Wendy et à sa famille.

Le spectacle de Wendy Williams diffusé en syndication à travers les États-Unis pendant la journée.