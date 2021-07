La star de Prison Break, Wentworth Miller, révèle un diagnostic d’autisme

Wentworth Miller, célèbre pour son rôle de Michael Scolfield dans la série à succès Évasion de la prison, a contacté via Instagram pour révéler son diagnostic d’autisme. Il veut sensibiliser et a contacté la communauté autiste pour l’aider à apprendre ce qui va suivre. Wentworth Miller a partagé ce qui suit sur Instagram.

« Comme tout le monde, la vie en quarantaine m’a pris des choses. Mais dans le calme/l’isolement, j’ai trouvé des cadeaux inattendus. Cet automne marque 1 an depuis que j’ai reçu mon diagnostic d’autisme informel. Précédé d’un autodiagnostic. Suivi d’un diagnostic formel. C’était un processus long et imparfait qui avait besoin d’être mis à jour. OMI. Je suis un homme d’âge moyen. Pas un enfant de 5 ans. Et (c’est un « les deux/et ») je reconnais que l’accès à un diagnostic est un privilège beaucoup n’apprécient pas. Disons simplement que ce fut un choc. Mais pas une surprise. «

« Il y a un récit culturel désormais familier (auquel j’ai participé) qui dit : « Une personnalité publique partage A, B et C publiquement, consacre la plate-forme à D, E et F. » Bon pour eux. /srs Et (c’est un « les deux/et ») ce n’est pas nécessairement ce qui va se passer ici. Je ne connais pas assez l’autisme. (Il y a beaucoup à savoir.) En ce moment, mon travail semble faire évoluer ma compréhension. Réexaminer 5 décennies de vécu l’expérience à travers un nouvel objectif. »

« Cela prendra du temps. En attendant, je ne veux pas courir le risque d’être soudainement une voix forte et mal informée dans la pièce. La #autisticcommunity (ce que je sais) a historiquement fait l’objet de discussions. Parlé pour. Je ne veux pas faire de mal supplémentaire. Seulement pour lever la main, dis : « Je suis là. Ont été (sans s’en rendre compte). « Si quelqu’un souhaite approfondir l’#autisme + la #neurodiversité, je vous dirigerai vers les nombreuses personnes partageant du contenu réfléchi et inspirant sur Instagram, TikTok… Déballage de la terminologie. Ajout de nuance . Combattre la stigmatisation. »

« Ces créateurs (certains assez jeunes) abordent les problèmes pertinents avec plus de connaissances et de fluidité que moi. (Ils m’ont également éduqué.) C’est l’étendue de ce que je suis enclin à partager atm. Oh – c’est ‘ t quelque chose que je changerais. Non. Je reçois – j’ai – immédiatement être autiste est au cœur de qui je suis. Pour tout ce que j’ai réalisé/articulé. «

« Oh – je veux aussi dire aux nombreuses (nombreuses) personnes qui m’ont, consciemment ou inconsciemment, donné ce petit plus de grâce + d’espace au fil des ans, m’ont permis de me déplacer dans le monde d’une manière qui avait du sens pour moi, que ce soit ou non ça avait du sens pour eux… merci. Et à ceux qui ont fait un choix différent… eh bien. Les gens vont se révéler. Un autre cadeau.WM »

Les fans montrent leur soutien et leur admiration pour le Évasion de la prison acteur, et beaucoup l’ont tendu la main pour le remercier d’avoir aidé à déstigmatiser le diagnostic. Cela ne l’a pas arrêté ; son prochain projet est une adaptation du roman ‘The Story of Edgar Sawtelle: A Novel’ de David Wroblewski. C’est l’histoire d’Edgar Sawtelle, né muet, ne parlant qu’en signe, menant une vie idyllique avec ses parents dans leur ferme dans le nord reculé du Wisconsin. Pendant des générations, les Sawtelle ont élevé et dressé une race fictive de chien dont le don remarquable pour la compagnie est incarné par Almondine, l’amie et l’alliée de toujours d’Edgar. Edgar semble prêt à perpétuer les traditions de sa famille, mais lorsqu’une catastrophe survient, il trouve sa maison autrefois paisible plongée dans la tourmente. Aucune date de sortie n’a été fixée pour L’histoire d’Edgar Sawtelle.

