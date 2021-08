La star de Princess Bride Mandy Patinkin établit un lien émotionnel avec un fan en deuil

Il y a des moments où les célébrités intensifient vraiment leur jeu lorsqu’il s’agit de se connecter avec les fans. Mandy Patinkin, star de La princesse à marier, a utilisé son compte de réseau social pour établir un lien émotionnel avec un fan qui essayait de se réconcilier avec la perte de ses parents. L’acteur, dont le rôle le plus célèbre était Inigo Montoya dans le film emblématique des années 80, a été tagué à plusieurs reprises dans une vidéo d’Amanda Webb, qui voulait savoir si la performance de Patinkin avait été inspirée par la mort de son propre père. Plutôt que de simplement répondre, la star est allée plus loin pour offrir son soutien à Webb et a été vue en larmes alors qu’il se rappelait les détails du décès de son père et comment cela avait affecté une scène en particulier.

« Je suis sorti de ce château et j’ai fait le tour du [maze] Et j’ai continué à parler à mon père et j’ai dit : ‘Papa, je vais chercher ce type.’ Dès la minute où j’ai lu le script, j’ai su, j’ai dit à Kath : « Je vais faire cette partie » », a-t-il déclaré dans la vidéo. « Parce que dans mon esprit, si je comprends ce type à six doigts, cela signifie que j’ai tué le cancer qui a tué mon père et que je pourrai rendre visite à mon père. Et ainsi tu peux parler à ton père quand tu veux, où tu veux. »

Mandy Patinkin a également publié la réponse sur Twitter, en commentant : « En Alaska (alias Amanda – nous l’avons compris !) Fil de discussion – Merci d’avoir partagé cela avec nous. Mon père est décédé d’un cancer quand j’avais 18 ans. Les parents de Kathryn sont décédés dans l’année qui a suivi. l’autre quand elle avait 25 ans, son père d’une crise cardiaque alors que sa mère était atteinte d’un cancer… »

En Alaska (alias Amanda – nous l’avons compris!) Fil – Merci de partager cela avec nous. Mon père est mort d’un cancer quand j’avais 18 ans. Les parents de Kathryn sont morts à moins d’un an d’intervalle quand elle avait 25 ans, son père d’une crise cardiaque tandis que sa mère était atteinte d’un cancer… pic.twitter.com/xbjC7pVI3p – Mandy Patinkin (@PatinkinMandy) 25 août 2021

Il a ensuite poursuivi dans une série de tweets qui disait: » Leur perte a été une grande partie de nos vies et une grande partie de ce qui a forgé notre lien ensemble. Nous sommes tellement désolés pour votre perte, tellement émus que ce film ait un sens. à vous et à votre père et si heureux que vous ayez posé cette question… Nous espérons que vous trouverez toutes sortes de moyens de garder le souvenir de lui vivant et toutes sortes de moyens d’aller de l’avant et à travers cette douleur et cette perte. nom. Comme Kathryn l’a mentionné, https://thedinnerparty.org peut être une excellente ressource pour les personnes de 20 à 30 ans qui ont subi une perte. «

« Nous souhaitons tous les deux avoir un moyen de nous connecter aux autres lorsque nous avons perdu nos parents. Si vous ou quelqu’un d’autre traversant une chose similaire pourriez trouver cela utile ou utile, les gens peuvent en savoir plus sur le lien dans notre bio. Si cette avenue n’est pas pour vous, nous souhaitons simplement à ceux qui luttent de tendre la main comme vous l’avez fait, et de trouver le confort et les outils qui pourraient fonctionner et aider. L’une de mes citations préférées est tirée du livre écrit par Oscar Hammerstein du Carrousel musical ; c’est « Tant qu’il y a une personne sur terre qui se souvient de vous, ce n’est pas fini. » C’est en partie pourquoi j’aime dire les noms des gens dans mes prières et pourquoi j’ajouterai le nom de ton père. »

À une époque où beaucoup sont aux prises avec beaucoup de choses et où la santé mentale est l’une des choses les plus importantes, voir quelqu’un utiliser sa célébrité et les médias sociaux de la bonne manière est une chose très agréable, bien que rare, à voir.

Sujets: La princesse mariée