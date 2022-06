La star de Netflix qui a conquis Dua Lipa

in

CÉLÉBRITÉS

Un acteur d’Elite a volé le look du chanteur britannique lors de sa visite à Madrid. C’est ainsi que les rumeurs de romance entre célébrités ont commencé !

© GettyDua Lipa s’est rendue à Madrid et a embrassé un acteur.

Les rumeurs de romances de célébrités sont devenues la tendance du week-end. Après que Shakira ait été liée à Chris Evans et Henry Cavill, un autre chanteur a réussi à se faire remarquer après avoir été associé à une star de Netflix. On parle de Doua Lipal’artiste qui a visité Espagne dans le cadre de sa tournée mondiale et a été surpris en train de s’embrasser avec nul autre que Aron Piper. Un nouveau couple est-il né ?

Dua Lipa présente Future Nostalgia Europe Tour, avant son arrivée en Amérique latine au milieu de cette année. Après avoir offert un spectacle en Barcelonele chanteur britannique débarque en Madrid pour offrir un concert auquel ont assisté les personnalités espagnoles les plus reconnues. Mais l’ambiance festive ne s’est pas arrêtée là car plus tard ils ont déménagé à La discothèqueoù ses fans ont enregistré des images et des vidéos de ce qui s’est passé pendant la nuit.

Tout d’abord, Dua a été montré avec Jedetl’actrice qui a brillé dans la série Poison, disponible sur HBO Max. Ce n’est pas la première fois qu’il est lié au pays européen : à plusieurs reprises, il a commenté son désir de collaborer avec Rosalie et il y est même allé pour recevoir des prix tels que The 40 Music Awards. Mais, bien qu’il ne l’ait pas fait via une publication officielle, cette fois c’est une icône de Netflix qui a réussi à lui voler les yeux.

Différents utilisateurs ont partagé les vidéos sur les réseaux sociaux qui prouvent qu’Arón Piper, l’acteur qui a acquis une renommée internationale après avoir joué marche dans la serie Élite, a complètement conquis le chanteur. Dans le vip de la discothèque située dans la capitale espagnole, les artistes ont dansé de manière très décontractée, partagé des moments entre amis et même ils se sont embrassés! Ce n’est pas tout, car ils ont ensuite quitté le site ensemble et ont déclenché des rumeurs d’un nouveau couple.

romance confirmée ? Pour le moment, le lien est incertain. Est-ce que Dua Lipa profite de son célibat après sa rupture en 2021 avec Anouar Hadid, le frère des mannequins Gigi et Bella. De son côté, Arón Piper a laissé la porte ouverte aux spéculations sur sa romance avec l’influenceur Jessica Goicoechea. Bien que des images aient été publiées qui les montrent en train de s’embrasser et n’arrêtent pas d’interagir avec des likes sur Instagram, on ne sait pas s’ils sont vraiment en couple.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂