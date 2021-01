La star de ‘NCIS’ Mark Harmon a 1 plaisir coupable très unique

Cela pourrait être difficile pour NCIS fans de voir la star Mark Harmon comme n’importe qui d’autre que l’agent Leroy Jethro Gibbs. Après tout, il en est à sa 18e saison de la procédure CBS et est apparu dans plus de 400 épisodes. Mais Harmon ne ressemble en rien à Gibbs dans la vraie vie.

L’acteur est marié depuis plus de 30 ans, est père de deux enfants et aime ses propres passe-temps et intérêts. Harmon a également son propre plaisir coupable que les fans peuvent trouver assez surprenant.

La star du « NCIS » a abandonné le football pour son rôle

En parlant avec le magazine Parade, Harmon a réfléchi à sa carrière qui a duré près de cinq décennies. Il a également parlé de son enfance à Burbank, en Californie, avec un gagnant du trophée Heisman pour un père et des stars de la sitcom télévisée pour les beaux-parents.

Le père de Harmon, Tom, a remporté le Heisman à l’Université du Michigan. Il partageait l’amour de son père pour le football et était le quart-arrière de l’UCLA en 1972 et 1973. Mais au lieu de poursuivre une carrière de footballeur professionnel, Harmon a découvert son amour du théâtre grâce à Ozzie Nelson.

La sœur de Harmon, Kristin, était mariée à la pop star Ricky Nelson, qui est apparue enfant dans la sitcom de ses parents Ozzie et Harriet. Les Nelsons et les Harmon étaient proches à l’époque. Et quand Ozzie avait besoin de quelqu’un pour remplacer un acteur dans son émission du début des années 70 Les filles d’Ozzie, Harmon a sauté sur l’occasion. Après avoir suivi Ozzie sur le plateau et dans la salle de montage, Harmon était devenu accro.

«Cela a changé mon cours», note Harmon.

Mark Harmon partage tous ses favoris de la culture pop

Une fois qu’Harmon a eu sa grande pause St.Ailleurs au début des années 80, il n’a jamais cessé de travailler. Non seulement il a joué dans de nombreux films et émissions de télévision, mais il a également été producteur et réalisateur.

Quand il a du temps libre, Harmon aime passer du temps avec sa famille. Il aime également la télévision, les films et les livres. Harmon dit qu’il adorait regarder Breaking Bad à cause de la performance de Bryan Cranston. Il aime aussi regarder Cueilleurs américains.

«Mike Wolfe était sur NCIS [as himself on an episode in 2018]. Quand je réhabilitais mon genou et que j’étais allongé sur le sol, faisant mes exercices, [his show] était allumé tout le temps », a révélé Harmon.

EN RELATION: Mark Harmon admet « qu’il y a de la fierté en jeu » quand il s’agit de voir son fils Sean jouer un petit rôle dans l’histoire du « NCIS »

Son livre préféré est Endurance par Alfred Lansing, qui raconte l’histoire de Sir Ernest Shackleton et de sa tentative vouée à travers l’Antarctique en 1914. Harmon ne peut cependant nommer qu’un seul film préféré, car il y en a tout simplement trop.

«Je ne peux pas en nommer un seul. ma [production] La société s’appelle Wings d’après le film de William Wellman de 1927 Ailes. C’est le premier film dont je me souviens, un film muet, et je me souviens juste d’être assis là, attiré par ce téléviseur.

La star du ‘NCIS’ a un plaisir coupable intéressant

En ce qui concerne la musique, Harmon dit que sa chanson préférée est «un truc obscur de big band». Il a rappelé qu’Ozzie Nelson avait une chanson intitulée Je recherche un gars qui joue alto et baryton, double sur une clarinette et porte un costume de taille 37. Il dit qu’il « a toujours pensé que c’était un nom plutôt cool pour une chanson. »

Son activité dominicale préférée est le barbecue avec la famille – sa femme, Pam Dawber, et leurs deux fils, Sean et Ty. Même si ses enfants sont grands, Harmon dit qu’il reçoit généralement un appel le dimanche matin pour lui demander des plans de barbecue pour la soirée.

L’homme de 69 ans reste en forme en s’entraînant tous les jours. Il dit qu’au cours des dernières années, il est «devenu un homme de Pilates». Et, il a un régime qui fonctionne bien pour lui.

En ce qui concerne les plaisirs coupables, Harmon avait une réponse tout à fait unique. L’acteur dit qu’il trouve de la joie à «laver ma propre voiture».

Harmon revient dans de nouveaux épisodes de NCIS le mardi 19 janvier sur CBS.