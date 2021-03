Les fans de Mulan se sont souvent demandé si Li Shang était gay ou bisexuel et maintenant BD Wong vient de confirmer qu’il est queer.

Mulan fans, nous avons des nouvelles importantes. BD Wong vient de révéler qu’il pense que son personnage Li Shang est sexuellement fluide.

Depuis l’animé Mulan film est sorti en 1998, les gens ont spéculé que Li Shang est queer. Li Shang est le capitaine et l’intérêt amoureux de Mulan. Cependant, lorsque Li Shang rencontre Mulan pour la première fois, Mulan est déguisé en homme et ce n’est que plus tard dans le film, après que le couple a déjà développé une relation étroite, que Li Shang découvre que Mulan est en fait une femme.

Étant donné que Li Shang semble tomber amoureuse de Mulan quand il pense qu’elle est un homme, de nombreux fans affirment qu’il doit être bi ou sur le spectre LGBTQ +. Maintenant, BD Wong, qui exprime Li Shang, a laissé échapper qu’il pensait que Li Shang était bizarre.

Est-ce que Li Shang est bi? La star de Mulan, BD Wong, dit que Li Shang est sexuellement fluide. Image: Disney

La semaine dernière (17 mars), BD Wong était invité sur le podcast Las Culturistas et co-animateur et star de la SNL, Bowen Yang, a demandé: « J’ai une question très importante à poser. BD Wong, pensez-vous que le capitaine Li Shang était attiré par Ping? » Ping, comme Mulan les fans le sauront, est l’homme que Mulan a prétendu être quand elle a rejoint l’armée et a développé une relation avec Li Shang.

BD a alors répondu: « Je voudrais penser qu’il l’était. Je ne veux décevoir personne et je ne veux pas être un lâche ou quelque chose comme ça … ok, mais tu sais quoi. OK, non. La fluidité est une chose très importante à reconnaître. Quand nous avons fait le film, fluidité n’était pas un mot. Nous ne parlions pas de fluidité. Maintenant, nous avons la fluidité. «

BD a poursuivi: « Maintenant, nous regardons Shang, ses choix et ses actions, et le voyons à travers la fluidité. » Il a mis fin à ses pensées sur l’attrait de Li Shang par Ping en disant: « Donc, dans ce cas, je recalibre ma réponse. Bien sûr, il l’était. Bien sûr, il l’était! Quelle autre raison y aurait-il? »

En d’autres termes, Li Shang est une icône queer et sexuellement fluide. Nous n’avons pas d’autre choix que de stan.

