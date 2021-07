La star de Monster Squad Andre Gower hospitalisée après avoir subi une grave crise cardiaque

Andre Gower, mieux connu pour avoir joué Sean Crenshaw dans le tube culte des années 1980 L’escouade des monstres, a subi une « grave crise cardiaque » au cours du week-end qui l’a laissé hospitalisé. L’homme de 48 ans a parlé de son expérience de mort imminente dans le cadre de la page Gofundme qui a été créée pour payer les factures médicales de l’acteur.

Gower jouait au tennis quand il s’est soudainement senti mal, et après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital, il a été confirmé qu’il avait subi une crise cardiaque, ce qui l’a conduit à se faire installer un stimulateur cardiaque. Les informations partagées sur la page révèlent à quel point il est proche de la mort.

André Gower, qui est également apparu dans des séries télévisées des années 80′ telles que Chevalier cavalier, La zone de crépuscule et Remington Steele, posté sur sa page Facebook à propos de l’incident, partageant une vidéo de l’hôpital dans laquelle il avait ceci à dire.

« Hier, je suis apparemment allé et j’ai eu une crise cardiaque, et apparemment, d’après les informations, c’était plutôt correct. Je jouais au tennis avec mon bon copain Mike, j’ai commencé à ne pas me sentir très bien, et, pour faire court. .. mon artère coronaire droite a fini par être bloquée à 100% par un caillot sanguin géant… Apparemment, selon les personnes qui ont travaillé sur moi et l’excellente équipe du laboratoire de cathétérisme, nous sommes arrivés ici avec environ 10 minutes à perdre… C’est la mise à jour là-bas, je suis toujours aux soins intensifs, ils viennent de retirer mes deux lignes principales, ce qui est bien, ce qui signifie que mon cœur fonctionne suffisamment pour retirer le stimulateur cardiaque et les lignes. Mais nous verrons dans un autre jour ou deux et partez de là. »

L’acteur n’est apparu que dans un petit nombre de films dans les années 80, mais L’escouade des monstres était suffisamment emblématique pour s’assurer qu’il ne serait pas oublié par quiconque a grandi avec les films de cette décennie. En tant que Sean, il a dirigé un groupe d’enfants de la banlieue alors qu’ils tentaient de repousser un groupe de monstres classiques, dont Dracula, le monstre de Frankenstein et le loup-garou – qui avaient définitivement des nards – de conquérir le monde. Bien qu’il y ait des films qui ne devraient jamais être refaits, pour ma part, je serais heureux de voir un retour de L’escouade des monstres dans une certaine mesure.

Gower a partagé un lien vers sa page Gofundme, où de plus amples détails sur l’incident ont été inclus. Le récit complet de l’incident se lit comme suit : « Andre Gower est un jeune de 48 ans en bonne santé et extrêmement actif. Il mange bien. Il prend ses suppléments. Il vient de terminer une campagne Instagram en juin 2021 appelée #activewithandre où, pendant 30 jours, il a encouragé des gens de tous niveaux dans le monde entier à faire une seule chose dans leur zone de confort pour prendre soin d’eux-mêmes et partager leurs expériences dans le cadre d’une initiative de soins personnels. Mais lors d’une partie de tennis ordinaire avec un ami le samedi, juillet 3, Andre a subi une crise cardiaque massive causée par un caillot de sang, atterrissant plusieurs jours en soins intensifs. Il a été sauvé avec quelques minutes à perdre. «

Le texte poursuit en décrivant comment il y avait très peu de signes comme ceux vus dans les films, sans rien de dramatique, sans pincement ni douleur à la poitrine. Il se lit comme suit : « Soyons clairs : il ne s’agissait pas d’une crise cardiaque digne d’un film. C’est ce qu’on appelle la mort cardiaque subite pour une raison – le peu de temps dont vous disposez. André avait une heure, et au moment où il est monté sur une table, 50 minutes étaient disparu. Il a mangé une banane et s’est senti mieux après quelques minutes. Pourtant, quelque chose n’allait pas. Il a mentionné que sa poitrine était un peu serrée. Son visage et ses bras, un peu picotant. Il a vu des couleurs jaillir. à Mike, « J’espère vraiment que ce n’est pas un problème cardiaque. »

La page raconte les « miracles » qui se sont produits au cours de l’heure suivante, le corps défaillant de Gower étant transporté d’urgence vers des soins d’urgence, qui étaient vides, voyageant sur des routes heureusement vides de circulation, ce qui lui a permis d’obtenir les soins dont il avait besoin juste à l’heure.

« ‘Ils ont dit que dans 5 à 10 minutes de plus, il n’y aurait eu aucune chance de survie. Juste un peu de circulation, ou un autre patient dans le laboratoire de cathétérisme, ou le laboratoire de cathétérisme se trouvant à seulement 800 mètres plus loin – aurait fait un total de mort. Il était à cet endroit – je l’ai vu cent fois quand j’étais ambulancier « , a déclaré Mike. Un stimulateur cardiaque a été installé pour aider à prendre le relais lorsque son rythme cardiaque est devenu instable pendant qu’il apprenait à se calibrer et à battre sur son Il a été bradycardique pendant les 24 heures suivantes, et le stimulateur cardiaque a fait 90 % du travail. »

Il semble que le lendemain, un autre blocage ait été trouvé et ait dû être éliminé, et le chemin vers la récupération sera long pour la star. Ils ont demandé toute l’aide possible et ont encouragé les gens à partager la page et à la copier sur les pages officielles Instagram et Twitter de la star, ainsi qu’à utiliser le hashtag de #getwellandre !.

« Veuillez taguer @andregowerofficial (Instagram), @andregower (Twitter) et le hashtag avec #getwellandre ! Et s’il vous plaît, partagez ce lien avec autant que vous le pouvez. Toute aide est une aide précieuse. Nous publierons des mises à jour dès que nous aurons les ici, alors restez à l’écoute.André s’engagera et parlera pendant qu’il récupère pour aider à éduquer ses fans et d’autres personnes sur ce que c’est que de vivre un événement comme celui-ci, et la récupération.

Il est stupéfait de l’innocuité de sa crise cardiaque, et il ne veut pas que quelqu’un d’autre et ses familles vivent sa situation – en particulier en regardant votre propre mort se dérouler sur une table en métal. Son conseil pour l’instant : « Si vous ne vous sentez pas bien : allez-y. Mieux vaut se tromper que trop tard. » Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

