La star de « Modern Family » Julie Bowen sauve un randonneur qui s’est évanoui dans un parc national

Julie Bowen et sa sœur, Annie Luetkemeyer, ont aidé à sauver une femme qui s’était évanouie lors d’une randonnée dans le parc national des Arches à Moab, dans l’Utah, la semaine dernière.

L’incident s’est produit le 2 août alors que Minnie John, une résidente du New Jersey, était en vacances avec sa famille dans le parc national.

John, qui a la cinquantaine et a un genou artificiel, a détaillé l’expérience déchirante sur Facebook et a partagé des photos pour compléter son histoire. Elle a expliqué qu’elle faisait de la randonnée pour voir Delicate Arch avec son mari et son fils, mais une fois qu’elle a atteint le sommet, elle a commencé à se sentir étourdie et comme si elle allait s’évanouir, alors elle a dit à sa famille de continuer pour qu’ils puissent faire du tourisme pendant qu’elle prenait une pause et s’asseyait sur un rocher.

« Tout ce dont je me souviens, c’est d’être assise là avec ma tête dans mes mains en sécurité sur le rocher », a-t-elle écrit. « La prochaine chose que j’entends, c’est que quelqu’un avec une voix familière n’arrêtait pas de me poser des questions. Je me demandais si je regardais la télévision.

Cette voix familière n’appartenait à personne d’autre que Julie Bowen. Avec l’aide de sa sœur, qui est médecin, la star de « Modern Family » a pu aider et soigner John après s’être évanouie et tomber en avant.

Bowen et Luetkemeyer ont assuré à John qu’elle irait bien pendant qu’ils nettoyaient et pansaient les blessures sur son visage. John, qui est diabétique, a expliqué plus tard dans le message qu’elle n’avait qu’un flacon d’eau sur elle et qu’elle n’avait pas beaucoup mangé ce jour-là. Les deux sœurs lui ont donné des bretzels avec du beurre de cacahuète et des électrolytes, car elle s’était apparemment évanouie en raison d’un faible taux de sucre et de la déshydratation, a déclaré John.

Après lui avoir posé quelques questions supplémentaires, John a dit qu’ils l’ont soulevée et l’ont reposée sur le rocher. Lorsqu’elle a ouvert les yeux, John savait que le visage de Bowen était familier mais ne pouvait pas mettre le doigt dessus, alors elle a demandé si elle était célèbre.

« Alors que mes yeux commençaient à se concentrer davantage, elle a souri et a enlevé sa cravate et a secoué ses cheveux pour que je comprenne », a écrit John. «Sa sœur, le médecin, m’a demandé de deviner et je lui ai dit que je venais de me cogner la tête, je ne m’en souviens pas. Elle a dit en souriant ‘Modern Family’ et j’ai dit bien sûr ! Je lui ai dit qu’elle était si belle.

Bowen et Luetkemeyer ont pris un moment pour remplir les blancs pour John sur ce qui lui est arrivé quand elle s’est évanouie.

« Ils m’ont expliqué que le guide qui était avec eux, m’a vu tomber en avant avec une éclaboussure sur mon visage », a-t-elle écrit. «Mes lunettes ont cassé ma chute à plat, me frappant la tête sur le rocher plat, brisant ma peau à divers endroits près de mon nez. Ils avaient tout pour nettoyer mes blessures et m’installer.

Heureusement, ils ont pu utiliser le téléphone dans son sac à main pour appeler son mari, qui avait 20 minutes d’avance sur elle sur la piste.

« Ils étaient si attentionnés et aimaient s’arrêter comme le fait le Bon Samaritain dans la Bible! » John a jailli dans son message. « Ils étaient envoyés par Dieu ! Ce n’était pas un hasard s’ils étaient là. »

John a pu prendre quelques photos avec Bowen et sa sœur après qu’elle ait été bandée pour documenter le moment héroïque d’une vie.

Peu de temps après l’incident, John a retrouvé son mari et son fils. Une fois que la famille est rentrée dans sa chambre d’hôtel, elle a fait face à son autre fils, qui est médecin, et il leur a demandé d’aller à l’hôpital. John a fini par avoir cinq points de suture et on lui a dit qu’elle avait le nez fracturé.

« Je vous aime Julie et Annie et maintenant je suis devenu célèbre pendant une minute pour mes ébats! » Jean a conclu. « J’ai aussi maintenant rejoint mon mari et mon fils Erick dans ma famille en tant que ceux qui se sont fracturés le nez. Daredevil ou stupide comme peut être, je considère toujours cette randonnée dans la montagne comme l’une de mes réalisations les plus fières de ma vie.