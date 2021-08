La star de Misfits Lauren Socha a pris un emploi sur la ligne de front du NHS pendant la pandémie de coronavirus

Pop! Vinyl Pop! Heroes Front Line Worker Male 1 Pop! Vinyl Figure

En l'honneur des premiers intervenants en première ligne de la pandémie de COVID-19, Funko a créé une ligne de produits Pop ! Heroes pour commémorer les infirmières et les médecins qui donnent tout pour aider à soigner les patients. En association avec cette collection, Funko a fait un don à GlobalGiving, la première et la plus grande communauté mondiale de crowdfunding qui met en relation des organisations à but non lucratif, des donateurs et des entreprises dans presque tous les pays du monde. GlobalGiving permet aux organisations locales d'avoir accès au financement, aux outils, à la formation et au soutien dont elles ont besoin pour devenir plus efficaces et faire de notre monde un endroit meilleur.