La star de Marvel Jeremy Renner dans un état critique après un accident de chasse-neige

Jérémy Renner a déjà joué le super-héros Marvel oeil de faucon dans vengeurs et même en avoir un propre série sur Disney Plus. Mais l’acteur est aussi une personne extrêmement serviable dans la vraie vie. Mais sa volonté d’aider a récemment mis sa vie en danger parce que Renner s’est porté volontaire blessures graves de l’hôpital à ses fans après qu’il écrasé par un chasse-neige aurait.

Le chasse-neige roule sur l’étoile Marvel

L’acteur de Hawkeye, Jeremy Renner, aurait été dans un Accident avec son propre chasse-neige impliqué à Reno, Nevada. Renner essayait d’aider un membre de la famille coincé dans la neige avec sa voiture, a rapporté Variety.

Pour cela, l’acteur a apporté son PistenBully ou soi-disant Sno-Cat – un dispositif de déneigement extrêmement grand avec un poids d’au moins 6,5 tonnes – pour dégager le véhicule bloqué. Après avoir sorti la voiture de sa situation difficile, Renner est sorti du PistenBully pour parler à un membre de sa famille.

Le chasse-neige a alors commencé à rouler. Dans un effort pour arrêter le PistenBully roulant, Renner a essayé de se hisser sur le siège du conducteur. La tentative s’est terminée par la chute de l’acteur sous le véhicule lourd.

Renner a rapporté de l’hôpital

Jeremy Renner a ensuite été transporté par avion dans une clinique voisine avec des « blessures traumatiques » et a été hospitalisé le lundi suivant deux opérations soumis. Selon CNN et le New York Times, son l’état reste critiquemais écurie. L’acteur est toujours en soins intensifs. Il a subi un « traumatisme contondant » à la poitrine et des « blessures orthopédiques ».

Mercredi soir, l’acteur a rapporté à Instagram de l’hôpital. Les blessures causées par l’accident sont encore clairement visibles sur la photo. Il a remercié ses fans pour les nombreux vœux de bonheur, mais a noté : « Je suis trop épuisé pour taper. »