La star de Mallrats Jeremy London devrait apparaître dans le thriller noir / comédie musicale « Open »

Jeremy London, mieux connu pour ses rôles dans la série télévisée à succès Partie de cinq et le classique culte de Kevin Smith Mallrats, devrait jouer dans le nouveau film de Miles Doleac Ouvert, de Historia Films. Ouvert, doit commencer la production à la fin du printemps ou au début de l’été 2022 et a été décrit comme un mélange tout à fait unique de thriller noir, de comédie et de comédie musicale. Le scénario a été écrit par Miles Doleac et sa collaboratrice fréquente, Lindsay Anne Williams, avec des chansons originales écrites par Doleac et son compositeur de longue date, Clifton Hyde, avec des contributions de Williams.

Jeremy London semble certainement très enthousiasmé par le projet.

« J’ai rarement été aussi excité que je le suis de travailler avec Miles Doleac et Lindsay Williams sur leur brillant film, Ouvert. C’est sombre et sexy, et mon personnage est le reflet de ma propre expérience avec Hollywood et de la facilité avec laquelle il relègue dans l’oubli des acteurs qui ont eu une carrière florissante », a-t-il expliqué. 32 ans dans ce métier qui en dit long. J’ai hâte de mordre à pleines dents dans ce personnage choquant et, bien souvent, sombre et comique. Je suis honoré de travailler avec ces cinéastes talentueux et j’ai hâte de hausser les sourcils et de bouleverser le statu quo auquel le public est devenu si immunisé. Ce projet ne ressemble à aucun autre, c’est donc déjà une réussite dans mon esprit. »





En réponse, Doleac a déclaré: « Lindsay et moi avons écrit ceci en pensant à Jeremy. Nous sommes ravis qu’il soit aussi excité que nous. »

En plus de son travail dans Mallrats et Partie de cinq, Jeremy London est également apparu dans les émissions de télévision 7ème ciel et je m’envolerai, ainsi que dans le film Civil War Dieux et généraux. Il a également travaillé derrière la caméra en tant que réalisateur sur le film d’horreur de 2013 La douzaine du diable, dans laquelle il a également agi. Malheureusement, ses rôles d’acteur ne sont pas la seule raison pour laquelle Londres a été aux yeux du public. Le 2 février, il a fait la une des journaux après avoir été arrêté pour délit de violence domestique.

Encore plus bizarrement, cependant, un incident de « enlèvement » a eu lieu en 2010 au cours duquel l’acteur a déclaré à la police que « plusieurs hommes » l’avaient approché alors qu’il changeait un pneu crevé, après avoir aidé à changer le pneu, Londres leur a offert un tour domicile. « Peu de temps après, il a été tenu sous la menace d’une arme dans le véhicule par l’un des occupants », a indiqué la police. « Le tireur a forcé Londres à se rendre à divers endroits de la ville, à acheter de l’alcool et à consommer des drogues illicites. » Londres a finalement échappé au véhicule et a appelé la police. La police a ensuite localisé le véhicule de London abandonné à Palm Springs. À la suite d’une enquête, Brian Adams, un homme de 26 ans de Palm Springs, a été arrêté et accusé d’enlèvement, de possession de biens volés, de vol de véhicule et de détournement de voiture dans le cadre de cette affaire. Londres a également été ouvert et franc au sujet de ses luttes contre la toxicomanie et a figuré dans la quatrième saison de Rehab de célébrité avec le Dr Drew, diffusé sur Vh1 de décembre 2010 à janvier 2011.





Après plusieurs retards, original Mallrats le réalisateur Kevin Smith a annoncé, en janvier 2020, qu’il travaillait à nouveau sur le développement d’une suite de Mallrats appelée Crépuscule des Mallrats. Il a confirmé plus tard qu’il avait officiellement terminé la première version du scénario et qu’un certain nombre d’acteurs originaux, dont Londres, devraient réapparaître. Cette fois-ci, Aparna Brielle jouera le rôle principal en tant que Banner, la fille du personnage Brodie, interprété par Jason Lee dans l’original.





