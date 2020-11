La star de « Love & Hip Hop » Phresher volée à la menace d’une arme, presque kidnappée

Avec toutes les tragédies qui se sont produites dans les mondes du rap et du hip hop cette année, Phresher est « plus que reconnaissant » d’avoir survécu à une récente attaque. Le rappeur et Love & Hip Hop New York star a téléchargé une photo qui ne montrait qu’un aperçu de ses terribles blessures qui, selon lui, avaient été subies lors d’un vol. Phresher est vu avec un visage très enflé qui est couvert par un masque, et dans la légende, il a détaillé la «vraie peur» que lui et ses proches ont récemment endurée.



Astrid Stawiarz / Intermittent /

«Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis reconnaissant aujourd’hui pour ma famille et mes amis», a-t-il écrit. « Vendredi dernier, j’ai mis ma famille, mes amis et mon équipe dans une vraie frayeur. J’ai été volé sous la menace d’une arme à feu … coup de fusil et presque kidnappé. Ils ont pris ma voiture, mon argent, mes bijoux mais ils ne pouvaient pas prendre mon esprit. Je suis TOUJOURS ICI et pour cela je suis reconnaissant de pouvoir vous le dire car les choses auraient pu être différentes. «

Il a ajouté: « 2020 a été une année difficile, mais nous devons continuer à pousser. CHAQUE JOUR, VOUS VOUS RÉVEILLEZ EST UN CADEAU … OUVREZ-LE! N’oubliez pas que ce qui ne tue pas ne fera que vous rendre plus fort. »

Au cours de son passage sur Love & Hip Hop New York la saison dernière Phresher, qui est connu pour sa collaboration avec Eminem, a travaillé sur la musique avec Safaree, Papoose et Olivia. Il a également proposé à sa chérie d’enfance et mère de ses enfants, Jen. Découvrez son message ci-dessous.