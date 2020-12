La star de « Love & Hip Hop » Max Lux nie avoir abusé physiquement de sa femme Brandi B

Brandi est allé en direct et les téléspectateurs ont entendu une dispute inquiétante entre le couple qui a inquiété beaucoup.

Le producteur Max Lux, de son vrai nom Marcus Boyd, est sous le feu ce soir (7 décembre) après que lui et sa femme étaient sur Instagram Live. Alors que l’écran était noir et ne montrait pas ce qui se passait, les téléspectateurs étaient terrifiés en écoutant l’audio Amour et Hip Hop Hollywood couple. On pouvait entendre Max hurler après sa femme, Brandi Boyd, tandis que leur enfant criait en train de pleurer en arrière-plan. « Je ne suis pas ton cul maladroit, mon cul idiot n * gga b * tch, » dit Max dans le clip. « Je ne suis pas pour ça. B * tch, f * ck you … Tu as encore ça dans la tête? Tu as ça dans la tête, salope? Je ne suis pas avec ton programme. » Brandi est alors entendue dire quelque chose à quoi Max lui dit «d’être hors d’ici». Brandi, qui est connue pour dire qu’elle est la filleule de Whitney Houston, répond: « Plus jamais tu ne me battre. » L’enregistrement d’écran saute à une autre partie du Live où les deux se disputent à nouveau alors que Max dit à Brandi qu’elle l’a manqué de respect en disant à « Ronnie » qu’elle était physiquement agressée. «Tu penses que tu vas me manquer de respect envers le monde, Brandi! Max hurle dans la vidéo alors que leur enfant pleure. « C’est ce que vous pensez?! Vous n’êtes pas! Vous n’êtes pas. » Brandi dit à quelqu’un d’appeler le 911. « Appelez-les vous-même, salope, » dit Max. « Avant que je te baise … [Tell] Ronnie je t’ai battu, salope. Oh, je vais vous en envoyer une bonne. »Après que l’audio ait commencé à circuler – et avant que Max ne rende son Instagram privé – le producteur a nié avoir abusé physiquement de sa femme. «D’abord, f * ck vous tous, je n’ai frappé personne, vous êtes nul,» écrivit-il. «Deuxièmement, je ferai sauter la merde dans mon berceau à chaque fois que je me sens comme une relation de 17 ans qui mange ad * ck chat n * ggas vous n’étiez pas là depuis le saut alors retombez. Il a également dit: « Tout le monde dans ma maison en sécurité tous les soirs, sucez ad * ck à la recherche d’une histoire, ma fille n’a jamais eu un œil au beurre noir, vous êtes tous sans fondement … Ps mangez ad * ck vous vous êtes cassé le cul. . « Voulant défendre son mari, Brandi a sonné pour dire que rien ne s’était passé. « Je vais bien, il ne m’a pas touché, je l’étouffais et le combattant tout ce qu’il a fait était de m’insulter verbalement en retour Je suis désolé d’être allé Live J’ai fait ça pour nous forcer à prendre de la place en sachant qu’il ne voudrait pas discuter sur Live Veuillez prier pour ma famille que le diable attaque si fort. « Découvrez quelques réactions ainsi que les messages de Max et Brandi ci-dessous. Vous pouvez écouter le Live ci-dessus.

