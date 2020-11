La star de l’Outlander, Sam Heughan, double sa candidature pour devenir le prochain James Bond

En attendant la sortie finale de la représentation de Daniel Craig James Bond, il est difficile de ne pas se demander qui sera choisi pour prendre la relève suite à Pas le temps de mourir. Eh bien, un homme qui ne joue pas timidement en voulant le rôle est Outlander La star Sam Heughan, qui n’a pas tardé à répondre lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à gicler des martinis tout en expédiant des méchants.

« Évidemment, oui – ce serait un grand oui. Bien sûr, n’importe quel acteur le voudrait. Mais j’ai aussi une théorie selon laquelle tout acteur britannique raisonnablement connu qui porte un costume a instantanément son nom jeté sur le ring par les fans. «

Tandis que Sam Heughan s’empresse également de souligner qu’il y a beaucoup de noms en lice, c’est loin d’être la première fois que l’acteur se présente pour le rôle très convoité de Bond, révélant même qu’il a auditionné en 2006. «C’est évidemment un rêve pour tous les acteurs … J’ai auditionné pour ça quand ils faisaient Bond 21 – quand Daniel Craig a été choisi dans Casino Royale et je pense que beaucoup d’acteurs ont été vus au Royaume-Uni, « le Outlander a déclaré l’acteur plus tôt cette année. « Bien sûr, ce serait un rôle de rêve. Et un Scottish Bond, qui ne veut pas voir un autre Scottish Bond?! »

Un autre acteur qui a récemment jeté son chapeau dans le ring est Fils de l’anarchie La star Charlie Hunnam, qui, tout en admettant qu’il ne figurait probablement pas en haut de la liste de souhaits, serait à «100%» pour jouer l’agent emblématique du MI6. « Je serais tellement flatté et honoré d’être considéré pour jouer James Bond en tant qu’Anglais », a déclaré Hunnam. « Mais mon intuition me dit que je ne devrais pas attendre que ce coup de téléphone arrive. Je pense qu’il y a beaucoup de gens devant moi sur cette liste. »

Malgré la spéculation rampante selon laquelle Idris Elba ou Tom Hardy seront les prochains à enfiler le smoking et à reprendre le flambeau de Bond, la productrice Barbara Broccoli a clairement indiqué que pour le moment, le rôle appartient toujours à Daniel Craig. « Je dis toujours: on ne peut être amoureux que d’une personne à la fois », a déclaré Broccoli, tout en versant un grand seau d’eau sur les rumeurs récentes. « Une fois que le film sera sorti, alors un certain temps passera, et ensuite nous devrons passer aux affaires du futur. Mais pour l’instant, nous ne pouvons tout simplement pas penser à autre chose que Daniel. »

Alors que les fans continueront probablement à se tourner vers l’avenir de la franchise, le public doit encore voir la sortie finale de Craig dans le perpétuellement retardé Pas le temps de mourir. Le film reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, James Bond ayant maintenant quitté le service actif. Il est approché par Felix Leiter, son ami, et un officier de la CIA, qui recrute son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, Bond doit affronter un danger que le monde n’a jamais vu auparavant. Il a également été confirmé que dans un mouvement historique, la nouvelle recrue Lashana Lynch prendra le titre de « 007 » dans le film.

Le film est réalisé par Cary Joji Fukunaga à partir d’un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge. Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz et Ralph Fiennes reprennent leurs rôles des films précédents, avec Lashana Lynch, Ana de Armas et Rami Malek rejoignant le casting principal. Pas le temps de mourir voit Daniel Craig dans sa dernière apparition en tant qu’agent secret emblématique, l’acteur offrant récemment des conseils très simples et sans fioritures à son éventuel successeur; « Ne fais pas ça. »

Pas le temps de mourir a été retardé à plusieurs reprises en raison de la situation mondiale actuelle et sa sortie est désormais prévue pour le 2 avril 2021. Cela nous vient de Stellar Magazine.

Sujets: James Bond