La star de Loki, Tom Hiddleston, explique pourquoi les fans aiment tellement le méchant Marvel

le Univers cinématographique Marvel contient non seulement une abondance de super-héros populaires des bandes dessinées Marvel, tels que Iron Man, Hulk, Veuve noire jusqu’à Thor, le dieu du tonnerre. De nombreux méchants et méchants sont également très populaires auprès des fans, en particulier le puissant Thanos du Saga Infinity.

Mais un méchant est dans une ligue complètement différente: Loki. Le demi-frère de Thor (Chris Hemsworth) est toujours dans l’ombre du grand dieu du tonnerre. Bien qu’il cause beaucoup de chaos avec sa nature manipulatrice et veuille faire du mal à son frère par envie, il a néanmoins conseillé de anti-héros sympathique dans le MCU. Après tout, le sang est plus épais que l’eau, comme dans Thor 3quand il aide encore son frère à s’échapper, même si ce n’est pas entièrement désintéressé. Vous ne pouvez tout simplement pas être en colère contre lui – et donc Loki obtient sa propre série en tant que méchant et anti-héros populaire dans le MCU Disney +.

Loki devient l’anti-héros le plus populaire du MCU

Pour le début précoce de la Série Loki au 11 juin sur Disney + L’acteur de Loki Tom Hiddleston a récemment parlé de son rôle dans une interview et trouve une raison pour laquelle il pourrait être si populaire auprès des fans en tant qu’anti-héros:

«L’histoire de Loki dans Thor est très émouvante et pleine de pathétique. Il commence dans le premier film en tant que frère de Thor, l’héritier du trône. Je pense qu’il aime vraiment son frère, mais il peut avoir une jalousie profonde ou des rancunes tacites à propos de la faveur que son frère aîné a reçue de sa mère et de son père. Loki découvre enfin la vérité sur ses origines et sa naissance, qui lui a été cachée. Le développement de Loki en un anti-héros implique beaucoup de vulnérabilité et de douleur, de sorte qu’à la fin, le public se rend compte du point de vue de Thor que Loki, en tant que méchant d’une source très poignante de chagrin et de solitude, est dans une sorte de confusion. , ce qui fait de lui le héros tombé de Makes. «

Loki doit corriger son chaos

La série « Loki » commence juste à la fin de la saga Infinity après les événements de « Avengers: Endgame ». En lui, nous obtenons un complet voir la nouvelle version de Lokiau moins c’est ce qu’ils promettent première bande-annonce à la série MCU. Dans celui-ci, il est reconnu pour ses actions par l’organisation (connu de la bande dessinée) Autorité de variation de temps tenu responsable.

Après Loki avec le Vol de la pierre de l’espace (Tesseract) réussissant à s’échapper par téléportation vers un lieu inconnu, il a changé la structure spatio-temporelle de l’univers. La TVA veille sur ça Multivers et force le Loki capturé, avec Mobius (joué par Owen Wilson) et les gardiens du temps, à remettre de l’ordre dans le chaos. Loki saute dans le moments les plus importants de l’univers cinématographique Marvel, pour corriger à nouveau la chronologie – avec beaucoup de réticence, bien sûr.

Les autres acteurs de la série incluent Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant. La série est de Michael Waldron (« Rick et Morty ») et est dirigée par Kate Herron.

Série Loki et Thor 4

Tom Hiddleston comme Loki est là depuis 11 juin dans la nouvelle série Marvel Disney + à voir. Les épisodes individuels sont diffusés – comme d’habitude – sur le service de streaming tous les vendredis.

Pendant ce temps, pour son frère Thor, alias Chris Hemsworth, commence par Thor 4 une nouvelle aventure MCU en cours de tournage en Australie. Bien sûr, Loki ne devrait pas manquer non plus. Thor: l’amour et le tonnerre est pour le Au cinéma le 6 mai 2022 annoncé.