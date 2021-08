Le bébé de Perrie Edwards et Alex Oxlade-Chamberlain est né le 21 août.

La star de Little Mix Perrie Edwards et le footballeur Alex Oxlade-Chamberlain viennent d’accueillir leur premier enfant au monde.

Plus tôt cette année (10 mai), Perrie Edwards a confirmé qu’elle était enceinte et a posté les premières photos d’elle avec son baby bump, aux côtés de son petit ami de longue date Alex Oxlade-Chamberlain. Perrie a écrit: « Tellement heureux d’être dans ce voyage sauvage avec mon âme soeur. Moi + Lui = Vous. Nous avons hâte de vous rencontrer bébé Ox! »

LIRE LA SUITE: Les 102 chansons de Little Mix classées

Maintenant, Perrie a confirmé qu’elle avait accouché et elle a partagé les premières images d’elle et de l’enfant d’Alex sur Instagram.

La star de Little Mix, Perrie Edwards, donne naissance à son premier enfant. Photo : JMSernational/JMSernational pour les BRIT Awards/Getty Images, @perrieedwards via Instagram

Dans un nouveau post Instagram, Perrie a écrit : « Bienvenue dans le monde bébé 21/08/21 ♥️ », confirmant qu’elle a donné naissance à son enfant hier. Perrie a également partagé deux adorables photos en noir et blanc du bébé. Des rumeurs selon lesquelles Perrie était en travail ont circulé pour la première fois hier lorsqu’Alex a raté un match de football en raison de circonstances personnelles.

La famille, les amis et les fans n’ont pas tardé à féliciter Perrie et Alex en remplissant ses commentaires d’amour et de vœux. La compagne du groupe Little Mix de Perrie, Leigh-Anne Pinnock, a écrit: « Je suis si fière de toi et je t’aime tellement. Quel ange ».

Alex a également partagé des photos du bébé sur son Instagram avec la légende : « Bienvenue dans le monde petit 21/08/21 ».

Perrie et Alex n’ont pas encore révélé le nom du bébé, mais nous vous tiendrons au courant dès qu’ils le feront.

Perrie est maintenant la première membre de Little Mix à devenir mère. Leigh-Anne a annoncé qu’elle était enceinte une semaine avant Perrie et qu’elle attendait son premier enfant avec son fiancé, le footballeur Andre Gray. Little Mix a célébré son 10e anniversaire et a annoncé ses premiers Greatest Hits avec de la nouvelle musique deux jours seulement avant l’accouchement de Perrie.

Perrie et Alex sont en couple depuis plus de quatre ans maintenant. Ils ont annoncé pour la première fois qu’ils sortaient ensemble en février 2017 et qu’ils sont depuis inséparables.

Félicitations Perrie et Alex !

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂