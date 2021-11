La star de l’hôpital général répond après avoir été licenciée pour avoir partagé un mème controversé

Le drame de jour ABC de longue date Hôpital général est en baisse d’un acteur majeur en raison de publications controversées sur les réseaux sociaux. De nos jours, cette histoire n’a rien de nouveau, car les célébrités semblent régulièrement se retrouver confrontées à des réactions négatives pour certaines des choses qu’elles publient en ligne. Bien que cela ait conduit certaines personnes célèbres à faire plus attention à ce qu’elles publient ou à quitter complètement les médias sociaux, l’acteur Ingo Rademacher n’a peut-être pas reçu le mémo.

Le dimanche, Ingo Rademacher – qui apparaît comme un habitué sur Hôpital général pendant 25 saisons – a suscité une certaine controverse avec un post partagé sur ses histoires Instagram. Il s’agissait d’une photo montrant l’amiral transgenre quatre étoiles Rachel Levine aux côtés de Winsome Sears, qui a récemment été élu lieutenant-gouverneur en Virginie, faisant d’elle la première femme noire à occuper ce poste. La légende disait: « Bonjour et bienvenue à ClownTown, où le mec de gauche est une femme qui donne du pouvoir et la femme de droite est une suprémaciste blanche. »

Le contrecoup a été rapide, une partie venant de l’intérieur du Hôpital général jeter. Cassandra James, une actrice transgenre qui apparaît dans la série, a écrit dans un message sur Twitter : « Je suis au courant d’un message transphobe partagé par un collègue Hôpital général acteur. Honte à toi. Vous avez un sérieux désapprentissage et une éducation à faire. Je suis profondément déçu qu’une telle démonstration publique d’ignorance puisse venir de notre GH famille. »

Les personnes transgenres sont de la violence et si vous venez pour l’un de nous, vous venez pour nous tous. Le monde cis ne décide pas lequel d’entre nous a de la valeur. Je suis tellement fier des fans de nous avoir toujours tenus à un niveau élevé, d’avoir dénoncé la transphobie et la violence. – Cassandra James (@cassandrajames_) 8 novembre 2021

Il a maintenant été révélé que Rademacher a été licencié de son travail sur Hôpital général. Répondant à James, Nancy Lee Grahn, membre de la distribution, a déclaré: « Le collègue acteur, Ingo Rademacher, ne fait heureusement plus partie du casting de #gh. La transphobie et les abus de genre sont dégoûtants et devraient être inacceptables dans n’importe quelle industrie, y compris les savons / le jeu d’acteur. Je suis aux côtés de ma co-vedette, Cassandra James, et de la communauté trans. »

Le collègue acteur, #IngoRademacher, ne fait heureusement plus partie du #gh jeter. La transphobie et les abus de genre sont dégoûtants et devraient être inacceptables dans n’importe quelle industrie, y compris les savons/le théâtre. Je suis avec mon costar, @cassandrajames_, & la communauté trans. https://t.co/pjj6FzEncg – Nancy Lee Grahn (@NancyLeeGrahn) 8 novembre 2021

Maintenant, Rademacher lui-même a également réagi à la situation. Il a posté une nouvelle vidéo sur Instagram déclarant qu’il voulait aborder la nouvelle elle-même avant qu’elle ne devienne « hors de contrôle ». L’acteur insiste sur le fait qu’il n’est pas transphobe, malgré ce que les gens disent de lui en ligne, et dit qu’il ne faisait que partager une « comparaison ». Il admet qu’il n’est « pas acceptable » d’appeler une femme noire une suprémaciste blanche, mais note également qu’il n’est pas non plus acceptable d’« appeler une femme transgenre une femme autonome, car où cela laisse-t-il les femmes ?

L’acteur dit également qu’il essayait juste de dénoncer « l’hypocrisie des médias de gauche », mais s’excuse de ne pas avoir remplacé le mot « mec » par « transgenre », affirmant qu’il ne se référerait pas personnellement à une femme transgenre de cette façon. . Rademacher a déclaré qu’il s’occuperait de son licenciement apparent de Hôpital général plus tard, mais il prend un moment pour présenter des excuses à Cassandra James. Il a également partagé une histoire sur l’achat d’une robe de princesse Disney à son fils alors que le garçon avait trois ans pour souligner qu’il n’est pas transphobe.

« Cassandra, je m’excuse aussi auprès de toi, sincèrement. Je pense que tu es un talent absolu, et tu es aussi très belle. Je ne pense pas qu’un homme transphobe dirait ça. Je pense que tu es absolument magnifique, Vraiment. Alors, encore une fois, je m’excuse, je suis désolé. Mais vous et moi allons être en désaccord sur certaines choses, et ça me va. Ce qui me pose problème, c’est de ne pas avoir une discussion ouverte et un débat ouvert sur les choses, et la gauche ferme tout. Et j’ai un vrai problème avec ça, parce que je n’aime pas les brutes. »

Le dernier épisode de Rademacher sur Hôpital général sera diffusé le 22 novembre. On ne sait pas encore comment son personnage sera retiré de la série ou si son absence sera même corrigée. Ne comptez pas voir l’acteur faire un retour dans la série de si tôt.

