La star de l’exorciste Ellen Burstyn explique pourquoi elle est revenue pour la prochaine suite

Il y a eu de nombreuses opportunités pour Ellen Burstyn revoir le Exorciste franchise au cours des années passées, mais ce n’est que lorsqu’elle a entendu parler de ce que le réalisateur David Gordon Green avait en réserve pour le prochain film qu’elle est finalement revenue à bord. En 1973, Burstyn est apparu dans un rôle principal en tant que Chris MacNeil dans le film d’horreur largement célébré L’Exorciste. Le film à succès a engendré plusieurs suites et une adaptation de série télévisée, mais Burstyn n’avait jamais revisité la franchise, pas même pour une apparition spéciale.

Il a depuis été rapporté qu’une nouvelle suite héritée de L’Exorciste est en développement chez Blumhouse et que Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Burstyn s’ouvre sur son retour surprise dans la série après cinq décennies. L’actrice légendaire admet qu’elle a d’abord refusé le nouveau film jusqu’à ce qu’une autre offre soit beaucoup plus difficile à refuser. Même ainsi, ce n’était pas tant l’argent que l’opportunité d’aider des acteurs en devenir qui avaient suscité son intérêt, et une fois que cela avait été résolu, Burstyn était heureuse de signer.

« Vous savez, ce qui s’est passé, c’est que j’ai refusé de nombreuses versions de L’Exorciste 2. J’ai dit non à chaque fois. Cette fois, ils m’ont offert tout un tas d’argent et j’ai quand même dit non. Et puis ils m’ont surpris et ils sont revenus et ont dit : ‘Nous avons doublé l’offre.’ J’ai dit: ‘OK, laissez-moi réfléchir à ça.’ J’ai pensé, ‘C’est beaucoup d’argent. Laisse moi y réfléchir.’ La pensée suivante qui m’est venue à l’esprit était : « J’ai l’impression que le diable me demande mon prix. Et la pensée suivante qui m’est venue à l’esprit était : « Mon prix est un programme de bourses pour les étudiants talentueux de notre programme de maîtrise à l’Université Pace. C’est mon prix. Alors je suis retourné et j’ai augmenté leur place et j’ai fini par obtenir ce que je voulais. Et j’ai un programme de bourses pour les jeunes acteurs. »

Ellen Burstyn a des reprises pour L’Exorciste en novembre

Ellen Burstyn a également fait l’éloge du réalisateur du film et a mentionné qu’elle avait encore du tournage à faire en novembre. Il faudra encore attendre un peu pour que les fans voient le film, car Burstyn note également comment le nouveau Exorciste la suite sortira en 2024; il avait déjà été annoncé que le film sortirait en 2023.

« J’ai tourné la majeure partie de la photo. Le scénariste-réalisateur, David Gordon Green, j’aime beaucoup. Je l’ai rencontré et nous avons parlé du scénario et ainsi de suite, et je lui ai promis quatre jours de plus s’il en avait besoin. Et il a monté le film et il veut les quatre jours, donc je retourne en novembre pour tourner quatre jours de plus. Et il sortira en 2024, à l’occasion du 50e anniversaire de L’Exorcistel’original. »

Gordon réalise le film en utilisant un scénario co-écrit avec Peter Sattler avec une histoire de Green, Sattler, Danny McBride et Scott Teems. Le film est basé sur le roman original de William Peter Blatty et la première adaptation cinématographique du réalisateur William Friedkin. avec Burstyn, le nouveau film met également en vedette Leslie Odom Jr. et Ann Dowd.