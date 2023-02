La star de l’éducation sexuelle Emma Mackey fait allusion à un possible départ après la saison 4

Éducation sexuelle, la série originale très populaire de Netflix, devrait revenir pour sa quatrième saison. L’émission, qui explore le monde complexe de la sexualité des adolescents, tourne autour des personnages d’Otis et Maeve, qui créent une clinique de thérapie sexuelle souterraine pour aider leurs camarades à naviguer dans leurs relations amoureuses et sexuelles. Cependant, les fans de la série ont récemment été déçus d’apprendre que Emma Mackey, qui joue la farouchement indépendante Maeve Wiley, a laissé entendre que la quatrième saison à venir pourrait être sa dernière. Le possible départ de Mackey de la série laissera sans aucun doute un vide.





Dans une interview avec Total Film (via Games Radar), Mackey a reconnu qu’il est difficile de jouer un personnage « coincé dans le temps » car les acteurs sont beaucoup plus âgés que les personnages qu’ils incarnent. Elle a dit que bien que l’éducation sexuelle ait été une rampe de lancement pour elle et ses co-stars, elle pense qu’il est temps de « sortir gracieusement » et de passer à de nouveaux projets. Elle a exprimé sa gratitude pour le spectacle, qui a été une école pour tous.

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’est juste toujours délicat, c’est différent quand vous jouez un personnage qui est en quelque sorte coincé dans le temps. Vous savez, nous jouons des jeunes de 17 ans, et nous avons tous presque 30 ans, c’est un peu bizarre. C’est une bénédiction parce que c’est une rampe de lancement, et c’est quelque chose qui nous a donné des opportunités de différentes manières, mais c’est quelque chose dont je veux sortir gracieusement, et être heureux qu’il existe et le protéger et en profiter dans le temps qu’il a existait dans mais oui, il faut le laisser seul maintenant, je pense. […] Nous pouvons tous passer à autre chose et tirer parti de ce que nous avons appris de Sex Ed, car cela a été une école, littéralement, pour nous tous. C’est tout simplement merveilleux d’avoir eu cette éducation et d’avoir ce baptême du feu et d’avoir été jeté dans ce monde entier. Je pense que cela nous a rendus plus forts. »





L’éducation sexuelle perd des membres clés de la distribution avant la sortie de la quatrième saison

Netflix

Éducation sexuelle les fans attendent avec impatience la sortie de la quatrième saison de la série, mais il semble que la saison à venir manquera de certains acteurs clés. Patricia Allison, Tanya Reynolds, Simone Ashley et Rakhee Thakrar ont confirmé qu’elles ne reviendraient pas pour la nouvelle saison. Ncuti Gatwa, qui jouait Eric Effiong, a également annoncé sur les réseaux sociaux qu’il ne reviendrait pas dans la série après la saison à venir. Le départ de Gatwa est une perte importante pour la série, car sa représentation d’Eric en tant qu’adolescent aux prises avec son identité était l’un des scénarios les plus populaires et les plus révolutionnaires de la série. Cela a suscité des inquiétudes parmi les fans quant à la direction et à la qualité du spectacle, car ces acteurs ont joué des personnages importants et appréciés.

Malgré les départs, il y a encore de l’espoir pour l’avenir de Éducation sexuelle. L’émission a été acclamée par la critique pour sa représentation honnête et mature de sujets complexes tels que le consentement, la santé sexuelle et l’identité. Les fans peuvent s’attendre à voir de nouveaux personnages et scénarios dans la saison à venir, alors que la série avance sans certains de ses acteurs clés. Bien que la perte de Gatwa et d’autres se fasse sentir, l’engagement de l’émission à promouvoir des attitudes saines et positives envers la sexualité et les relations reste inchangé. Éducation sexuelleLa quatrième saison de est peut-être différente, mais elle promet d’être tout aussi stimulante et divertissante que les précédentes.

La production de la nouvelle saison s’est récemment terminée, et les fans de Éducation sexuelle peut s’attendre à ce qu’il soit publié sur Netflix plus tard cette année.