La star de la série télévisée Spider-Man voulait rentrer dans No Way Home, mais n’a pas été invitée

Il semblerait qu’au moins un acteur de Spidey en direct ne sera pas là pour la rumeur d’unir les différents Spider-Men dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Comme on le voit dans la bande-annonce et l’affiche de la suite attendue, le nouveau film rassemble les principaux méchants du précédent live-action Homme araignée franchises de films, comme Doc Ock d’Alfred Molina et Electro de Jamie Foxx. Bien que Tobey Maguire et Andrew Garfield ne soient pas officiellement confirmés, il semble évident que les deux apparaîtront d’une manière ou d’une autre dans le film.

Obtenir trois web-slingers pour le prix d’un semble excitant, mais si les rumeurs sont vraies et que les trois Spider-Men se rencontrent, cela laisse quand même quelqu’un d’important hors de la fête. Les historiens de Spidey sauront que l’acteur Nicholas Hammond a déjà joué le super-héros dans la série télévisée des années 1970 L’incroyable homme-araignée. Il y avait une version de Spidey présentée dans l’émission pour enfants La compagnie d’électricité, mais Nicolas Hammond a été le premier à jouer dans son propre projet d’action en direct.

En parlant avec THR, Hammond a évoqué son passé comme Homme araignée et l’excitation qui entoure Pas de chemin à la maison. L’acteur est heureux que tant de fans aiment toujours sa version classique du personnage, bien qu’il soit également ravi de voir que Spidey est devenu plus populaire que jamais. Hammond dit qu’il n’a jamais été approché pour une apparition dans Pas de chemin à la maison, ce qui, admet-il, était décevant car il espérait recevoir l’appel.

« Je pense que cela aurait été très amusant. Cela aurait été un coup de pied dans le pantalon d’avoir le vieil homme là-bas. J’espérais vraiment que je serais approché mais malheureusement, cela ne s’est pas produit. »

Nicholas Hammond ne rencontrera pas les autres Spider-Men, du moins pas pour l’instant, mais il les soutient toujours en tant que fan. Il note qu’il a apprécié tout ce que Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland ont respectivement apporté à la table. Hammond semble partager l’opinion de Garfield selon laquelle Holland se démarque, car pour lui, la course de Holland ressemble le plus à la version montrée dans la série télévisée des années 70.

« La version de Tom Holland est la plus proche de ce que nous faisions; essayer de faire de lui un vrai gars, quelqu’un dont on pourrait oublier qu’il avait ces pouvoirs et se laisser entraîner dans l’histoire de Peter. »

Les temps ont changé depuis que Hammond lançait des toiles à la télévision. À l’époque, l’acteur dit qu’il était réticent à assumer ce rôle parce que seul Adam West Homme chauve-souris avait été la seule chose comme ça. Lorsque les producteurs lui ont expliqué que ce serait différent parce que Peter Parker était un « vrai gars », Hammond s’est intéressé de plus en plus et a accepté le rôle. Malheureusement, il a été annulé après seulement deux saisons, mais on pourrait dire qu’il n’avait que plusieurs décennies d’avance sur son temps, car Homme araignée est désormais l’un des personnages les plus populaires de la planète.

Nicholas Hammond n’a jamais fait partie de l’univers cinématographique Marvel, bien qu’il ait été occupé ailleurs. Il est apparu dans le film de Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood, un rôle qui est né parce que Tarantino était un fan de l’original Homme araignée spectacle. Vous pouvez consulter l’interview complète avec Hammond au Hollywood Reporter.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, Spider-man