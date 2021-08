La star de la piste Gabby Thomas réagit aux fans la comparant à Wonder Woman

Apparemment, les super-héros sont éligibles pour les Jeux olympiques parce que Wonder Woman a remporté une médaille à Tokyo mardi.

La sprinteuse américaine Gabby Thomas a vu ses fans la comparer à une icône de la bande dessinée lorsqu’elle s’est précipitée vers une médaille de bronze contre un terrain chargé lors de la finale du 200 mètres pour le dernier chapitre de son histoire d’origine de super-héros.

Avec sa crinière fluide, sa vitesse fulgurante et sa pose classique des mains sur les hanches avant la course, la dynamo de 24 ans a fait croire à ses fans qu’une vraie Wonder Woman est parmi nous.

« L’avenir des États-Unis sur 200 m », un fan tweeté avec une photo retouchée de Thomas dans la tenue de Wonder Woman.

« Je n’ai pas vu ça », a déclaré Thomas à Savannah Guthrie AUJOURD’HUI mercredi. « J’adore ça. Merci beaucoup les gars, j’aime ma famille Twitter. »

Le compte Twitter de l’équipe des États-Unis a partagé une photo de Thomas comme si elle venait de quitter sa maison mythique de Themyscira pour courir une course à Tokyo.

« Merveille. Femme », a écrit Team USA. « @ItsGabrielleT remporte le bronze au 200m. #TokyoOlympics. »

« Gabby Thomas m’a donné les premières vibrations de Black Wonder Woman », une autre personne tweeté.

Thomas est peut-être encore plus impressionnant que le personnage de Gal Gadot sur grand écran. Elle est non seulement l’une des sprinteuses d’élite au monde, mais elle est également diplômée en neurobiologie et en santé mondiale de l’Université Harvard et poursuit actuellement une maîtrise en épidémiologie et gestion des soins de santé à l’Université du Texas.

Thomas est devenue la première femme diplômée de Harvard à remporter une médaille olympique en athlétisme, selon l’université.

Elle a remporté le bronze contre un peloton qui comprenait la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, qui a remporté l’or du 100 mètres à Tokyo et était la championne olympique en titre du 200, et la Namibienne Christine Mboma, qui est devenue la première femme de l’histoire de son pays à remporter une médaille olympique.

Le champ comprenait également la septuple médaillée olympique Shelly-Ann Fraser-Pryce de la Jamaïque, l’ancienne championne olympique du 400 mètres Shaunae Miller-Uibo des Bahamas et la Côte d’Ivoire Marie-Josee Ta Lou, qui détient le record d’Afrique du 100- course au mètre.

« Les 30 derniers mètres de cette course ont été une bataille, j’ai dû me battre bec et ongles pour celle-là », a déclaré Thomas. « Mais je viens de me souvenir de ce que mon entraîneur m’avait dit auparavant, à savoir rester détendu et rester calme.

« Quand j’ai franchi la ligne d’arrivée, je n’étais pas sûr d’avoir terminé troisième, quatrième ou cinquième, alors de voir que je suis arrivé troisième et que j’ai obtenu ma médaille, j’étais ravi. »

Thomas n’enlève pas non plus sa cape de super-héros pour une blouse de laboratoire. Maintenant qu’elle a connu le bronze, elle veut tout gagner aux Jeux olympiques de 2024.

« Absolument, cela a définitivement changé la façon dont je vois ma carrière évoluer », a-t-elle déclaré. « Paris 2024, je veux aller chercher cet or, alors tu me verras là-bas. Je me battrai pour ça. »