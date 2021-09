La star de la NBA qui produira un film pour Netflix

Space Jam était le visage le plus visible de la NBA au Hollywood, d’abord avec Michael Jordan et maintenant avec James Lebron. Le sport et l’industrie cinématographique ont souvent de nombreuses expériences communes, à la fois dans des productions pour toute la famille, comme les films emblématiques de Superstar copain dans les années 90, et d’autres comme Un bébé d’un million de dollars, de Clint Eastwood. Désormais, un nouveau talent du monde du basket va produire son film.







Stephen Curry, l’une des figures les plus importantes de ces dernières années dans le NBA, multi-champion avec Guerriers de l’état d’or, se joindra Netflix. Il s’agira d’adapter un roman de Bijoux Parker Rhodes titré Frère noir, frère noir. L’athlète travaillera sur le tapis roulant à travers son entreprise Médias unanimes, avec son partenaire Eric Peyton.

Le synopsis du film raconte qu’il se concentrera sur la vie d’un garçon de 12 ans nommé Donte, qui est victime d’intimidation à l’école et se retrouve blâmé pour quelque chose qu’il n’a pas fait. Après cette situation, il croisera sa route avec un champion olympique d’escrime avec qui il commencera à s’entraîner avec l’idée d’affronter ses camarades de classe qui le font souffrir. Le livre faisait partie du club de lecture Sous-estimé ce qui a lancé Curry, qui vise à faire connaître des auteurs moins populaires.

Curry a joué dans la même équipe depuis la saison 2009-2010. (Getty)



« Frère noir, frère noir de bijou, est une histoire très puissante qui traite des préjugés, du colorisme et harcèlement à travers le prisme incroyable du sport « ils ont dit Stephen Curry et son partenaire par le biais d’une déclaration. De plus, ils ont souligné l’enthousiasme de rejoindre Netflix avec le projet : « C’est vraiment le seul endroit auquel il appartient »ont-ils souligné.

Comment Space Jam: un nouvel héritage au box-office

Space Jam : un nouvel héritage, film produit et mettant en vedette James Lebron ce fut l’une des premières les plus importantes de l’année. Le lancement faisait partie de la proposition hybride de Photos de Warner Bros. qui, sur le territoire nord-américain, a fait une première simultanée à travers HBO Max et cinémas. Cela a grandement affecté le box-office d’un film qui devait récolter plus d’argent.







Avec un budget de près de 150 millions de dollars dans le monde, le film du Looney Tunes et James Lebron il a levé un peu plus de 155 millions de dollars. En Amérique latine, il est sorti début juillet et depuis le 20 août, il est disponible sur la toute nouvelle plateforme de Diffusion, où il peut être vu sans avoir à payer d’argent supplémentaire.