La star de la natation Caeleb Dressel sur les comparaisons avec Michael Phelps: « Je ne pense pas que ce soit juste »

Caeleb Dressel est une étoile montante dans l’eau pour l’équipe des États-Unis depuis que l’olympien le plus victorieux de tous les temps, Michael Phelps, a pris sa retraite de la piscine. Mais cela ne veut pas dire qu’il cherche à suivre les coups de son ancien coéquipier.

Lors d’une interview sur 45secondes.fr diffusée mercredi, le joueur de 24 ans a parlé de son approche aux Jeux de Tokyo et au-delà, révélant ce qu’il pense réellement être comparé au 23 fois médaillé d’or olympique.

Caeleb Dressel de l’équipe américaine se prépare à participer à la demi-finale du 100 m nage libre hommes le cinquième jour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au Centre aquatique de Tokyo le 28 juillet 2021. Tom Pennington / Getty Images

« Je ne pense pas que ce soit juste pour Michael », a déclaré Dressel lors d’une rencontre avec Craig Melvin. « C’est un meilleur nageur que moi. Je suis tout à fait d’accord pour dire ça. Ce n’est pas mon objectif dans le sport, battre Michael. Je suis un athlète très différent de Michael. Il était à un tout autre niveau.

S’il sait que les parallèles que certains aiment faire entre lui et Phelps sont bien intentionnés, Dressel, qui a remporté deux médailles d’or aux Jeux de Rio aux côtés de son ami superstar, ne veut pas nager dans son sillage.

Michael Phelps et Caeleb Dressel célèbrent leur médaille d’or lors de la finale du relais 4x100m nage libre masculin lors des Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Lucas Oleniuk / Toronto Star via Getty Images

« Je vais bien si les gens veulent me comparer à lui », a poursuivi Dressel. « J’ai des objectifs que j’aimerais accomplir pour que je puisse me considérer comme grand, et je n’ai pas à me comparer à Michael pour me considérer comme grand. »

Et qu’est-ce qu’il considère comme la grandeur aux Jeux de Tokyo ? Sa réponse pourrait surprendre les fans.

« Si j’apprends quelque chose de la compétition pour passer à l’année prochaine, si j’apprends quelque chose sur moi-même en tant qu’homme, en tant que personne, en tant qu’athlète, en tant que nageur, j’en serai heureux », a-t-il déclaré.

Le manque de mentions de médailles n’était pas un oubli, même s’il a récemment remporté une médaille d’or au relais 4x100m nage libre masculin. En fait, après avoir remporté cette médaille d’or, il a jeté sa médaille dans les gradins à son coéquipier Brooks Curry, qui avait aidé Dressel, Bowen Becker, Blake Pieroni et Zach Apple à se qualifier pour l’épreuve en nageant dans les manches préliminaires. Dressel a dit AUJOURD’HUI: « Il le gardera jusqu’à ce qu’il obtienne le sien. »

Peut-être même plus longtemps.

« Il ne s’agit pas de ça pour moi », a noté Dressel lors de l’interview de mercredi. « Je ne garde aucun de ces trucs. Vous devriez être jaloux les gars. Je peux faire la partie amusante qui est la course. Je profite de la course. … Je n’ai pas besoin d’une médaille pour me le rappeler. Je dois en profiter.

Caeleb Dressel réagit après avoir participé à la demi-finale du 100 m nage libre lors de la cinquième journée des Jeux Olympiques de Tokyo. Tom Pennington / Getty Images

Cette approche directe de la compétition et son appréciation du sport sont ce qui le pousse à replonger dans la piscine.

« Je pense que la simplicité est bonne », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi j’aime nager. C’est très primitif, très simple. « Laissez-moi voir si je peux aller plus vite que vous. » Il n’y a pas de jugement, pas de scores. Juste le temps. « Laissez-moi mettre la main sur le mur plus rapidement que vous. »

Pour le natif de Floride, cela reflète sa philosophie de la vie.

« Je pense que la grandeur se trouve dans la banalité, ces petites tiques ennuyeuses tout au long de la journée », a expliqué Dressel. « J’appelle cela mettre des sous en banque. Mon entraîneur appelle cela mettre des outils dans la boîte à outils. Je pense que c’est là que se trouve la grandeur. Les gens voulez imaginer ce grand objectif géant sans mettre les jalons en cours de route, et pour moi, c’est ce qui vous amène à cet objectif géant.