La star de la Ligue de justice, Ray Fisher, qualifie le président de DC Films de facilitateur le plus dangereux

Ligue de justice La star Ray Fisher a critiqué le président de DC Films, Walter Hamada, comme un dangereux catalyseur. L’acteur de Cyborg a poursuivi en disant qu’il ne travaillerait plus jamais avec Hamada. En juillet, Fisher a fait part de son expérience de travail sur le Ligue de justice reprend sous la direction de Joss Whedon. L’acteur a accusé le réalisateur de comportement « grossier, abusif, non professionnel et totalement inacceptable » sur le plateau. Depuis lors, Fisher n’a pas reculé sur ses affirmations et a nommé plus de personnes dans les coulisses de Warner Bros.

Walter Hamada est le type de facilitateur le plus dangereux. Ses mensonges, et la pièce à succès ratée du 4 septembre de WB PR, ont cherché à saper les problèmes très réels de l’enquête de la Justice League. Je ne participerai à aucune production associée à lui. A> Ehttps: //t.co/07OJ74PJra – Ray Fisher (@ ray8fisher) 30 décembre 2020

Walter Hamada a fait de grandes annonces sur l’avenir de DC Films plus tôt cette semaine. Les fans bourdonnent depuis, mais Ray Fisher n’en a rien. « Walter Hamada est le type de facilitateur le plus dangereux », a écrit Fisher sur les réseaux sociaux en réaction aux mises à jour DC de Hamada. «Ses mensonges, et la pièce à succès ratée du 4 septembre de WB PR, ont cherché à saper les problèmes très réels de la Ligue de justice enquête. Je ne participerai à aucune production associée à lui. « Ce n’est pas la première fois que Fisher évoque Hamada dans ses plaintes.

De retour en septembre, Ray Fisher a allégué que Walter Hamada « avait tenté de jeter Joss Whedon et Jon Berg sous le bus dans l’espoir que je céderais à Geoff Johns ». Fisher affirme qu’il ne cédera pas à Johns, ni à quiconque chez Warner Bros.Un porte-parole de WarnerMedia a allégué que Fisher ne coopérait pas avec leur Ligue de justice enquête en septembre. Fisher prétend que le studio essayait de le «discréditer» et qu’ils jouent «à un jeu triste et désespéré». Beaucoup pensaient que les choses s’amélioraient entre Warner Bros.et Fisher, mais cela ne semble pas être le cas pour le moment.

Plus tôt en décembre, WarnerMedia a conclu l’enquête et a promis qu’une «action corrective» serait mise en place. Le studio n’est pas entré dans les détails de l’enquête et de ses conclusions. Ray Fisher a répondu en déclarant: « Il y a encore des conversations à avoir et des résolutions à trouver. Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements dans ce voyage. Nous sommes en route. » Quoi qu’il en soit, Fisher est toujours clairement en colère contre Warner Bros.

Avec Ray Fisher annonçant qu’il ne travaillera plus avec Walter Hamada, il semble que son temps de jouer à Cyborg soit terminé. Il apparaîtra dans Zack Snyder’s Ligue de justice, qui sortira en mars sur HBO Max. Quant à apparaître dans Le flash film, on pourrait supposer que Fisher ne participera pas à la production puisque Hamada est attaché. On dit depuis plus d’un an que Cyborg apparaîtra dans le film aux côtés d’Ezra Miller, mais cela n’a jamais été officiellement confirmé par le studio. Vous pouvez consulter les critiques de Walter Hamada ci-dessus, grâce à Compte Twitter officiel de Ray Fisher.

