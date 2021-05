La star de La Casa de Papel qui a parlé de la crise en Colombie

BlackRock Games COMMENT J'AI ADOPTE UN GNOU - Le jeu des des qui font parler

comment jrai adopte un gnou est un nouveau jeu de des - signe yves hirschfeld aamp; fabien bleuze - pour raconter des histoires incroyables, folles, croustillantesh inoubliables !nnun concept detonant, a la fois pedagogique pour les enfants et absolument delirant pour les adultes !nau coeur du jeu : 6 des colores avec des mots de transition sur chacune des faces, tels quennje dois vous avouern /nnmaisn / ntout a coupn / ndrun autre coten /nnjravais prevu le coup n/nncrest comme ca quen.nnpour raconter son histoire, le joueur/narrateur lance les 6 des colores lrun apres lrautre, en respectant lrordre allant du plus clair au plus fonce (voir photos). apres chaque de, il suffit daamp;#39;inventer la suite de la phrase - et plus si laamp;#39;on veut - pour avancer facilement dans une histoire riche en rebondissements !nexemple daamp;#39;une histoire ayant pour theme jrai ete enleve(e) par des extra-terrestresn:nn lnlrautre journrn n...je me promenais dans la foret.nn lnjaamp;#39;ajoutenrn n...que la lumiere etait etrangement sombre.nn lnbon, tu me connaisnrn n...jraime bien lraventure donc je continue ma balade.nn lnet la, surprisenrn n...je tombe sur ma soeur, toute bleue, qui me dit aquot;je suis une extra-terrestre et voici mon message pour lrhumanite.aquot;nn lnbref !nrn n ...elle me tend une enveloppe et repart illico avec son vaisseaunspatial.nn lnalors, vous allez rire !nrn n...son message cretait naquot;sgrr gre trrkaquot;. elle avait oublie dentraduire !ndans comment jrai adopte un gnou, chaque histoire est effectivement racontee sur un theme donne, parmi 120 possibilites telles que jrai passe une tres bonne soiree avec une fee /ncomment jrai bati mon immense fortune /nmon gps se moque de moi /nje lis lravenir dans la puree de pommes de terre / mon cousin parle une langue inconnue /nje vais me marier a las vegas, la classe...nenfin, il y a le fameux, le redoutable de noir ! a tout moment daamp;#39;une histoire, un autre joueur peut saamp;#39;en servir pour intervenir, pimenter lraventure, poser des questions, contredire, approuver, titiller...n l moi, ca me rappellenrn n...que jaamp;#39;ai longtemps ete amoureux de ta soeur, mais maintenant je comprends pourquoi je laamp;#39;interessais pas ! elle taamp;#39;en a jamais parle ?le narrateur repond et reprend son recit en integrant (ou pas) les nouveaux elements apportes !nnpour decouvrir le deroulement drun tour de jeu, du choix du theme avec les des numerotes jusquaamp;#39;au gain subtilement irrationnel des points apres chaque performance, cliquez sur les differents onglets de presentation de la regle dans la colonne de droite !ncomment jrai adopte un gnou est le premier jeu des editions le droit de perdre dans la collection lnavec le sourirenr.nle gnou est un sympathique animal drafrique,naucun drentre eux nra ete blesse lors de la creation de ce jeu. au contraire, la mere superieure des gnous a totalement approuve ce projet dradoption respectueux de la nature : des en bois certifie, carton...