La star de Jerry Maguire, Jonathan Lipnicki, a grandi dans la bande-annonce de Pooling to Paradise

Jonathan Lipnicki gagne à nouveau nos cœurs 25 ans après les avoir fondus Jerry Maguire avec son nouveau film sur la réparation de votre vie. Comment ce petit garçon peut-il avoir 30 ans ? Piscine au paradis est une comédie de voyage sur la route mettant en vedette quatre inconnus du millénaire, chacun à la croisée des mondes dans leur vie, qui trouvent des connexions inattendues qui changent leur vision de la vie. L’histoire commence par un mélange de covoiturage.

Jenny, Lynn Chen de Sauver la face et Retourner en Chine, une mère de Los Angeles, quitte sa famille pour une convention de blogueurs à Vegas et choisit accidentellement « piscine » sur son application de covoiturage, la plaçant dans une voiture pleine d’étrangers, dont la militante en difficulté Kara, Dreama Walker, de Il était une fois à Hollywood, et Gran Torino, l’agent de talent au cœur brisé Sean, Jonathan Lipnicki de Le résident, et Jerry Maguire, en quête de Dawn, Taryn Manning, d’Orange is the New Black, et Agitation et flux, et leur chauffeur hipster/anarchiste/chaman, Marc joué par Jordan Carlos de Club des premières épouses et Grande ville). Les personnalités s’affrontent, les vulnérabilités se dissipent et des liens se forment alors qu’ils trouvent chacun leur propre paradis personnel. Plein d’humour, de cœur, de pathétique et d’un trip de drogue à la psilocybine dans la Vallée de la Mort, le scénario de Jentis est une comédie romantique de road trip millénaire parfaite pour l’été.

Le désemparé Sean (Jonathan Lipnicki) propose de payer Marc (Jordan Carlos) pour qu’il le conduise chez Dawn (Taryn Manning) à Paradise, Nevada, pour trouver la « clôture » d’une mauvaise décision qu’il a prise. Puisque Paradise est près de Vegas et qu’elle a déjà raté son vol, Jenny (Lynn Chen) accepte de suivre le plan de Sean. Kara (Dreama Walker) n’a rien de mieux à faire, alors elle est dedans. En cours de route, des problèmes personnels apparaissent, de légers malentendus ici et là, et finalement l’équipage se rallie à Sean et l’aide à reconstituer sa vie et sa relation.

Piscine au paradis est écrit et produit par Caytha Jentis connu pour Mauvais parents et L’autre mot F. Le film a été réalisé par Roxy Shih de Mira Mira gloire et Angela Pedraza de balade servi de producteur. Il a récemment ouvert le 2021 Ft. Myers Film Festival et a remporté le prix du meilleur long métrage. C’était aussi le film de la soirée d’ouverture du Female Eye Film Festival. Le film a fait l’objet d’une sélection officielle au Festival international du film de Santa Monica. Le film sortira sur plusieurs plateformes dont Amazon, Vudu, Comcast, Charter et plus encore. Il sera également disponible en DVD chez Walmart à travers le pays.

Piscine au paradis est plus un drame léger qu’une comédie. Il n’y a pas beaucoup de moments de rire, mais de bons moments de vie. Le plaisir dans l’aventure du covoiturage est d’apprendre à connaître ces personnages. Tous les quatre se rencontrent à un point de croisement dans la vie. Jenny a renoncé à une carrière de journaliste de télévision pour sa famille. Kara est prise entre ce qu’elle veut dans la vie et sa famille. Sean a simplement foutu sa vie en l’air à cause d’une mauvaise décision. Marc veut juste se détendre et profiter de la vie. Le film fera ses débuts en VOD et DVD le 3 août 2021.

